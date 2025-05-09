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民营经济促进法5月20日起施行 配套政策加快推进

杜雨萌
2025年05月09日09:10 | 来源：证券日报
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原标题：民营经济促进法5月20日起施行 配套政策加快推进

5月8日，司法部副部长王振江在国新办举行的新闻发布会上表示，《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）作为第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，其制定出台是社会主义市场经济建设的标志性事件，在我国民营经济发展历程中具有里程碑意义。

据王振江介绍，下一步，司法部将按照党中央、国务院决策部署，落实民营经济促进法有关要求，持续规范行政执法行为，着重抓好以下几方面工作：一是落实法律要求，加快法律配套制度机制建设。二是牵头扎实开展规范涉企行政执法专项行动。三是加快研究制定行政执法监督条例，建立完善涉企行政执法监督长效机制。

4月30日，十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过了民营经济促进法，自2025年5月20日起施行。这部法律共9章78条，围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制，将党中央对民营经济平等对待、平等保护的要求落下来，持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。

“制定这部法律充分表明，我们党和国家对民营经济发展的基本方针政策不会变，也不能变，必将推动支持民营经济高质量发展的法律制度更加健全完备、保障体系更加有力有效。”全国人大常委会法工委副主任王瑞贺说。

“改革开放特别是党的十八大以来，民营经济已发展到相当的规模，整体实力、创新能力、市场竞争力都大大提升，是强国建设、民族复兴的重要力量。”国家发展改革委副主任郑备表示，民营经济促进法立足当前、着眼长远，为民营经济高质量发展提供坚强法治保障。一方面，注重鼓励支持。比如，设置“投资融资促进”“科技创新”等专章，支持民营企业参与国家重大战略和重大工程，在战略性新兴产业、未来产业等领域投资、创业，鼓励在推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系中积极发挥作用。另一方面，注重引导规范。引导民营企业完善治理结构和管理制度，守法善经营，加强风险防范，履行社会责任，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

郑备表示，下一步，国家发展改革委将从破除准入壁垒、拓展发展空间、优化服务保障这三个方面强化举措。

其中，在拓展发展空间方面，国家发展改革委支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作，正在加快完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，已经在核电、铁路等领域推出一批重大项目，目前有的核电项目民间资本参股比例已经达到20%，工业设备更新、回收循环利用领域支持民营企业的资金占比超过80%，今年国家发展改革委还将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域，推出总投资规模约3万亿元的优质项目。同时，将大力支持民营企业在新兴产业、未来产业投资布局，牵头承担国家重大技术攻关任务，平等使用国家重大科研基础设施和产业共性技术平台，积极参与新技术新产品应用场景的创新与建设。

“法律的生命力在于实施。”郑备表示，国家发展改革委将积极履行统筹协调职能，会同各部门、各地方扎实推动法律实施，重点抓好配套建设。在立法过程中，按照党中央、国务院部署，国家发展改革委会同有关部门提前谋划、同步开展相关制度的“立改废释”。一批配套制度机制已经出台，如新版市场准入负面清单、保障中小企业账款支付条例、公平竞争审查条例及其实施办法、健全社会信用体系的意见、涉企收费长效监管机制等。还有一批正在加快推进，涉及投资融资促进、科技创新、服务保障、权益保护等方面。同时，不少地方结合本地实际，也在积极完善相关配套。

全国工商联副主席方光华表示，全国工商联将配合职能部门加快配套政策的出台，助推法律规定落到实处，还要推动构建亲清政商关系，推动建立完善政企沟通机制，提高服务水平，持续为民营企业生产经营活动赋能，引导民营企业发展新质生产力，提高质量效益和市场竞争能力，不断为民营企业高质量发展拓展新的广阔空间。全国工商联还要积极参与政治协商、民主监督，优化民营企业评价营商环境工作，及时收集和反映民营企业在法律实施过程中所遇到的新情况、新问题，推动司法执法部门优化配套措施，规范执法方式，依法保护民营企业和民营企业家的合法权益。

“下一步，国家金融监督管理总局将始终坚持‘两个毫不动摇’，抓好民营经济促进法的贯彻落实，从监管引导、政策激励、机制推动、制度保障等各个方面持续发力，对不同行业、不同规模、不同发展阶段的民营企业精准施策。我们将会与有关各方一起凝聚合力，共同推动金融业为民营经济提供更加高效、便捷、可持续的金融服务。”国家金融监督管理总局副局长丛林说。

(责编：罗知之、陈键)
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