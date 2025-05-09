孟 珂

原标题：4月份中国公路物流运价指数同比回升明显

据中国物流与采购联合会5月8日消息，2025年4月份，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为105点，环比回升0.23%，同比上涨2.09%。从月内看，第一周至第四周运价指数均有所回升。

中国物流信息中心分析师高帅在接受《证券日报》记者采访时表示，综合来看，4月份经济保持平稳运行，市场需求稳中向好，公路运价指数环比有所上升，同比上升明显。

分车型指数看，各车型指数环比涨跌互现，同比小幅增长。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为105.5点，比3月份回升0.29%，比上年同期回升2.45%。零担指数中，零担轻货指数为102.7点，比3月份回落0.01%，比上年同期回升0.43%；零担重货指数为105.5点，比3月份回升0.29%，比上年同期回升2.56%。

高帅表示，从细分项看，整车和零担重货指数上升，反映出虽然外部环境复杂、压力较大，但内需潜力释放，生产性消费需求回升明显，带动运输需求呈小幅增长态势。同时，“五一”假期导致短期需求提前释放，供需两端维持较好平衡，公路运输市场保持良好活跃度。

东源投资首席分析师刘祥东对《证券日报》记者表示，4月份中国公路物流运价指数持续回升，传递出积极信号。公路物流市场需求稳中有增，受制造业补库存、消费物流需求拉动影响，运力供给相对平衡，行业供需格局优化。同时，经济回暖信号显著，运价指数回升与宏观经济景气度正相关，结合PMI分项等数据看，印证了国内生产、流通环节活跃度提升，经济复苏动能增强。

分区域看，华中、西北区域运价指数有所回落，东北、华北、西南、珠三角、东南沿海、山东半岛、长三角区域运价指数有所回升。

从后期走势看，高帅预计，我国具备超大规模市场优势，市场需求仍将保持企稳扩张，企业对后市预期较为乐观。

(责编：罗知之、陈键)

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