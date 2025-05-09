打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

美联储保持高度谨慎 连续第三次维持利率不变

韩 昱
2025年05月09日09:12 | 来源：证券日报
小字号

原标题：美联储保持高度谨慎 连续第三次维持利率不变

北京时间5月8日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。这是自今年1月份和3月份议息会议以来，美联储第三次决定维持利率不变。

美联储发布的声明表示，虽然净出口波动导致了数据异常，但美国经济活动仍较强劲。近几个月美国失业率稳定于较低水平，劳动力市场稳固，但通胀情况仍一定程度处于高位。美联储表示，美国经济前景的不确定性进一步增加，还指出“失业率上升和通胀加剧的风险有所增加”，这是此前声明未出现过的内容。

“美联储议息会议宣布保持基准利率不变在4.25%至4.50%之间，与市场预期一致。”工银国际控股有限公司首席经济学家程实在接受《证券日报》记者采访时表示，美联储在声明中表示美国经济仍稳健运行，但强调经济前景的不确定性进一步加剧。

美联储认为，当前政策利率仍然具有限制性，因此将继续采取观望态度，观察关税最终将对其“双重使命”（即实现充分就业和稳定物价）中的哪一方面产生更大影响。业内专家表示，美联储的声明等都表明，其“双重使命”所面临的风险均有所上升。如果关税仅带来一次性价格冲击，其主要的影响是美国经济增长疲软和失业率上升，那么美联储可能会大幅降息，将利率降至中性以下水平。然而，如果通胀预期进一步提高，美联储可能会将政策利率维持在限制性水平，直至通胀得到有效控制。

东方金诚研究发展部高级副总监白雪在接受《证券日报》记者采访时也表示，在美国经济尤其是就业数据切实走弱之前，美联储仍将坚决维护其政策独立性，并将政策重心聚焦于通胀，不会前置宽松，6月份降息的概率依然偏低。

在程实看来，总体来看，美国关税政策加剧其经济下行压力，客观上亟须财政与货币政策的协同放松以对冲影响。但关税构成典型的供给侧通胀冲击，已推升市场通胀预期，使美联储难以宽松货币政策。

近期多项经济数据已反映出美国经济下行压力。例如，美国商务部公布的初步数据显示，今年一季度美国实际GDP年化季率初值为-0.3%，反映其经济在2025年第一季度出现了萎缩。

程实认为，从本次会议释放的信号来看，美联储仍保持高度谨慎，短期内将继续观察劳动力与通胀数据的演变，以决定政策调整的时机与力度。

白雪表示，虽然当前美联储的行为表现出一定程度的滞后性，但一旦出现美国经济放缓证据，如美国失业率陡升、显著的流动性危机、金融风险，美联储仍将果断采取行动放松货币政策，不排除出现极端情况下美联储超预期、加快降息节奏的可能性。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“金点子”精准施策 以实招支持民营经济发展
　　人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，《中华人民共和国民营经济促进法》自2025年5月20日起施行。其中，关于金融支持民营经济发展，《中华人民共和国民营经济促进法》在“投融资促进”一章作了多项规定。…
第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动
　　人民网北京5月8日电 （记者任妍）5月8日，以“兴智赋能，创新引领”为主题的第二届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛在深圳启动。大赛聚焦人工智能行业应用核心技术难点，搭建前沿应用“试验田”，旨在加速人工智能应用创新突破，加快培育一批高水平人工智能行业应用人才，进一步提升我国人工智能产业发展核心竞争力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部