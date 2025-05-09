韩 昱

原标题：美联储保持高度谨慎 连续第三次维持利率不变

北京时间5月8日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。这是自今年1月份和3月份议息会议以来，美联储第三次决定维持利率不变。

美联储发布的声明表示，虽然净出口波动导致了数据异常，但美国经济活动仍较强劲。近几个月美国失业率稳定于较低水平，劳动力市场稳固，但通胀情况仍一定程度处于高位。美联储表示，美国经济前景的不确定性进一步增加，还指出“失业率上升和通胀加剧的风险有所增加”，这是此前声明未出现过的内容。

“美联储议息会议宣布保持基准利率不变在4.25%至4.50%之间，与市场预期一致。”工银国际控股有限公司首席经济学家程实在接受《证券日报》记者采访时表示，美联储在声明中表示美国经济仍稳健运行，但强调经济前景的不确定性进一步加剧。

美联储认为，当前政策利率仍然具有限制性，因此将继续采取观望态度，观察关税最终将对其“双重使命”（即实现充分就业和稳定物价）中的哪一方面产生更大影响。业内专家表示，美联储的声明等都表明，其“双重使命”所面临的风险均有所上升。如果关税仅带来一次性价格冲击，其主要的影响是美国经济增长疲软和失业率上升，那么美联储可能会大幅降息，将利率降至中性以下水平。然而，如果通胀预期进一步提高，美联储可能会将政策利率维持在限制性水平，直至通胀得到有效控制。

东方金诚研究发展部高级副总监白雪在接受《证券日报》记者采访时也表示，在美国经济尤其是就业数据切实走弱之前，美联储仍将坚决维护其政策独立性，并将政策重心聚焦于通胀，不会前置宽松，6月份降息的概率依然偏低。

在程实看来，总体来看，美国关税政策加剧其经济下行压力，客观上亟须财政与货币政策的协同放松以对冲影响。但关税构成典型的供给侧通胀冲击，已推升市场通胀预期，使美联储难以宽松货币政策。

近期多项经济数据已反映出美国经济下行压力。例如，美国商务部公布的初步数据显示，今年一季度美国实际GDP年化季率初值为-0.3%，反映其经济在2025年第一季度出现了萎缩。

程实认为，从本次会议释放的信号来看，美联储仍保持高度谨慎，短期内将继续观察劳动力与通胀数据的演变，以决定政策调整的时机与力度。

白雪表示，虽然当前美联储的行为表现出一定程度的滞后性，但一旦出现美国经济放缓证据，如美国失业率陡升、显著的流动性危机、金融风险，美联储仍将果断采取行动放松货币政策，不排除出现极端情况下美联储超预期、加快降息节奏的可能性。

(责编：罗知之、陈键)

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