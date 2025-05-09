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增量资金加速入市 信托公司持续推进业务转型

方凌晨
2025年05月09日09:14 | 来源：证券日报
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原标题：增量资金加速入市 信托公司持续推进业务转型

处于转型期的信托行业，正将越来越多目光投向证券市场。近段时间，信托公司密集披露2024年年报，从投向证券市场的资金规模占比和增长幅度来看，报告期内多家信托公司加大了对证券市场的布局力度。

业内人士认为，在监管的鼓励和指引下，信托行业2024年转型持续提速，信托公司业务也由传统的非标融资类业务积极向净值化、标准化的标品类业务转型。同时，证券市场成为了信托资金布局的重要方向，随着信托资金的加速入市，其有望成为证券市场的重要增量资金。

信托公司去年积极布局证券市场。例如，平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）2024年年报显示，报告期内，公司积极发展标品投资类和服务类信托，有序压降融资类信托业务，公司资产管理规模同比增长49.88%。其中，投资类规模同比增长62.06%。值得关注的是，公司证券投资信托业务规模超5900亿元，同比增长84%。

同时，中国对外经济贸易信托有限公司去年将1.84万亿元的信托资产投向证券市场，占比为85.25%；五矿信托将63.09%的信托资产投向证券市场；华能贵诚信托有限公司则有24.57%的信托资产投向证券市场。

用益金融信托研究院研究员帅国让认为，布局证券市场正成为信托公司落实监管政策、推进创收增效以及业务平稳转型的重要抓手。

平安信托服务信托事业部投资副总监沈杰向《证券日报》记者表示，从政策引导与监管环境变化方面来看，信托公司传统非标业务（如房地产、政信项目）收缩，证券投资等标品类业务成为重要方向。从客户需求驱动角度看，信托公司积累了大量且优质的高净值客户，在非标业务收缩的情况下，客户对多元化资产配置需求上升，导致权益类、固收类等标准化产品更受客户青睐。

中国信托业协会发布的最新数据显示，截至2024年上半年末，资金信托总规模为19.95万亿元，同比增长27.1%。其中，信托资金投向证券市场（含股票、基金、债券）的规模合计为8.34万亿元，较2023年末增加1.74万亿元，该部分资金投向占比为41.81%。

此外，监管层面也在鼓励信托资金入市。例如，中央金融办、中国证监会此前联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》中明确，鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，优化激励考核机制，畅通入市渠道，提升权益投资规模。

在沈杰看来，信托资金入市对证券市场的结构、流动性、稳定性及投资者行为等方面均会产生正面影响。其中，信托资金进入股市、债市能增加市场资金供给，扩大市场规模。引入家族信托、养老信托等长期资金配置证券资产，有助于改善短期投机情况。信托资金入市还能优化投资者结构，促进机构多元化，与公募机构、私募机构、券商资管等形成差异化竞争，丰富市场参与主体。

(责编：罗知之、陈键)
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