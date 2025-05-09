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降息落地 助力降低实体经济融资成本

韩 昱
2025年05月09日09:16 | 来源：证券日报
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原标题：降息落地 助力降低实体经济融资成本

据中国人民银行网站消息，5月8日，中国人民银行（以下简称“央行”）以固定利率、数量招标方式开展了1586亿元7天期逆回购操作，鉴于当日无逆回购到期，故单日实现净投放1586亿元。

就在前一日，央行发布公开市场业务公告称，为实施好适度宽松的货币政策，加力支持实体经济，从2025年5月8日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.50%调整为1.40%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

对于此次下调政策利率0.1个百分点，5月7日，中国人民银行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，经过市场化的利率传导，预计将带动贷款市场报价利率（LPR）随之下行0.1个百分点。同时，也将通过利率自律机制引导商业银行相应下调存款利率。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，本次逆回购利率降息预计将带动LPR报价同步下调。而基于利率自律机制，后续存款利率也将存在下行空间，有助于改善商业银行负债成本。

在降低利率方面，除下调政策利率外，潘功胜在上述新闻发布会上还介绍了两方面内容，包括降低所有结构性货币政策工具利率0.25个百分点，结构性货币政策工具一般指中央银行向商业银行提供的贷款，预计每年可节约银行资金成本150亿元至200亿元，推动银行加力支持经济结构转型；降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，其中，五年期以上的首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整，预计每年将节省居民公积金贷款利息支出超过200亿元，有利于支持居民家庭刚性住房需求，促进房地产市场止跌企稳。

在湖南财信金融控股集团有限公司首席经济学家伍超明看来，此次央行率先发力，超预期从数量、价格、结构工具“三箭齐发”，推出一揽子货币政策措施。价格方面，全面降息0.1个百分点、结构性货币政策工具降息0.25个百分点、个人住房公积金贷款利率降低0.25个百分点，有望降低实体融资成本超4000亿元。其一，下调政策利率0.1个百分点，预计将带动LPR同步下行约0.1个百分点，有望每年降低实体部门利息支出约4000亿元。其二，下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点，一方面预计每年可节约银行资金成本150亿元至200亿元，推动银行加力支持经济结构转型，另一方面也有利于降低实体贷款成本，提振需求、提高政策效能。其三，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，预计每年将节省居民公积金贷款利息支出超过200亿元。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，这一套降息“组合拳”意在降低实体融资成本，强化政策激励效果、加大重点领域支持，并进一步疏通利率传导路径。其有助于降低实体经济实际融资成本，助力全年经济增长目标实现。同时，也可强化结构性工具的政策激励作用，加大重点领域和薄弱环节支持。

(责编：罗知之、陈键)
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