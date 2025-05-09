原标题：首个“风光火储一体化”外送特高压工程投产

科技日报北京5月8日电 （记者陈瑜 颉满斌）8日，国家电网有限公司陇东—山东±800千伏特高压直流工程（以下简称“陇东—山东工程”）竣工投产，标志着我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程建成投运，实现了能源资源跨区域优化配置，缓解了华北地区能源短缺与西部资源富集的矛盾，对推动能源转型、助力区域协调发展具有重要意义。

国家电网公司董事长、党组书记张智刚表示，陇东—山东工程是我国又一条西电东送能源大动脉，工程投产将有力支撑“沙戈荒”大基地建设和新能源大规模开发利用，有力服务山东甘肃两省和黄河流域高质量发展，有力带动电工装备制造升级和产业焕新，对于促进新能源集约开发、集成发展，推动山东甘肃两省经济增长和区域协调发展，带动我国装备向高端迈进以及建设现代电力产业体系具有重要作用。

陇东—山东工程起于甘肃省庆阳市庆阳换流站，途经陕西、山西、河北，止于山东省泰安市东平换流站，采用±800千伏额定电压、800万千瓦额定容量的“双八百”特高压直流输电技术，输电距离915公里，总投资202亿元。它不仅是我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地的外送工程，也是首个一次性全容量投产的特高压直流工程，首个探索并应用“双八百”特高压直流标准化成果的示范工程，首个应用国家“1025”专项攻关成果突破特高压“卡脖子”技术的示范工程。

工程于2023年2月获得国家核准，6月开工建设。为积极应对特高压“大规模集中建设、高强度创新攻关、高质量转型升级”多重挑战，国家电网公司举全公司之力、聚全社会之资推动特高压工程超常规建设，数万名工程技术人员与建设团队以“六精四化”理念为引领，高质量、高标准、高效率建设陇东—山东工程。历经2年克难奋进，从陇东塬上到齐鲁大地，打造出一条蜿蜒千里、横亘东西的能源大通道，书写出中国特高压高质量发展的新篇章。

(责编：罗知之、陈键)

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