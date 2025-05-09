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做好汛期农业防灾减灾 奋力夺取粮食丰收

人民网记者 李栋
2025年05月09日09:19 | 来源：人民网
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中央气象台预计，近期，江南南部和东部、华南大部、华北东北部等地有大到暴雨，赣、湘、桂等地部分地区有大暴雨，强对流天气对当前农业生产影响巨大。为保障今年粮食丰产丰收，近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局制定印发《2025年汛期科学防灾减灾奋力夺取粮食和农业丰收预案》（以下简称《预案》），指导各地切实减轻灾害损失，全力以赴抗灾夺丰收。

《预案》分灾种明确汛期农业防灾减灾五项重点任务。

一是防洪涝降渍害。加快推进农田沟渠修复整治和平原涝区治理，完善防灾减灾物资装备储备和紧急调拨，抢排田间积水、加强灾后田管，促进生产恢复。

二是防干旱促生长。做好水源调度，及早做好农灌渠道修缮清淤，一旦出现旱情及时浇水补墒，推广高效节水灌溉技术，落实农艺保墒措施。

三是抗高温防热害。坚持“以水调温、叶面喷肥”加强水分管理，调节田间小气候，缓冲高温影响，及时喷施叶面肥增强植株抗性。

四是防台风保安全。及时整修加固果树、大棚、圈舍、水产养殖设施等，及时抢收已成熟作物，组织渔船回港避风、渔排养殖人员上岸。

五是防病虫减损失。加密监测预警，对重大病虫害，及时开展统防统治、应急防治，严控大面积流行危害。

今年的中央一号文件提出，加强农业防灾减灾能力建设。从强化气象服务、建设现代化防洪减灾体系、加强平原涝区治理等多个维度为今年粮食生产指明了努力方向。

夏收粮油是全年粮油生产的首仗。当前，华北、黄淮海等地冬小麦正处于灌浆期，农业农村部有关负责人介绍，今年夏收粮油生产面积稳、长势好。

面积稳，预计今年冬小麦面积3.4亿亩、基本保持稳定；冬油菜面积1.1亿亩，连续7年增加。

长势好，冬油菜主产区去年冬天和今年春季气候条件总体有利，加上增产措施技术到位率高，油菜长势为近几年最好。

《预案》要求，要强化部门协同配合，深化部门间常态化协作联动机制，增强工作主动性、针对性、创新性。要强化防灾应急准备，做好救灾物资储备和调剂调运，做好应急救灾机具准备，大力推进高标准农田建设。强化灾害监测预警，加强应急值守，加密灾情调度，适时启动应急响应。强化减灾指导服务，组织专家深入田间地头，评估灾害影响，开展线上线下培训指导。

“每年端午节前后，南方暖湿气流活跃，与从北方南进的冷空气交汇，从而出现的持续时间长、覆盖范围广的强降水，称为‘龙舟水’。”农业专家介绍经验时表示，“龙舟水”期间，农业生产者要及时关注天气预报，在强降雨前要提早疏通断头沟渠；强降雨后尽早排除田间积水，防止因泡水时间过长造成粮食减产。

目前，距冬小麦大面积收获还有20多天，加强田管抗灾夺丰收的任务依然艰巨。“要密切监测干旱、干热风、烂场雨等气象灾害，及时发布预警信息，及早做好物资储备和技术准备，一旦发生灾情，第一时间应急处置。同时，做好机收和应急抢收抢烘的准备，确保颗粒归仓。”农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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