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原标题：展示前沿创新成果 引领未来产业风向

5月8日，第二十七届中国北京国际科技产业博览会（以下简称“北京科博会”）开幕，让国家会议中心化作创新磁场。本届北京科博会以“科技引领 创享未来”为主题，众多前沿科技、新兴产业和未来产业的最新成果首发首展，在5万平方米展馆内呈现一幅科技与民生交相辉映的美丽画卷。

“快看，‘天工’机器人！”亦庄展区的“天工”机器人引来众多参观者围观。只见“天工LITE”机器人迈着稳健步伐，时而向观众挥手示意，时而与观众友好握手。该机器人由北京人形机器人创新中心发布，是全球首个“人机共跑”半程马拉松冠军“天工Ultra”的“孪生兄弟”。该展区工作人员介绍：“我们即将发布国内首款针对复杂地形自适应行走的人形机器人——‘天工2.0’。该机器人综合能效指标达国际领先水平，是首个拥有永续作业能力的工业级机器人。”

距离亦庄展区不远处，正在执行搬运任务的优必选工业人形机器人Walker S1成为焦点。基于优必选人形机器人全栈式技术，研发人员开发了面向通用任务的多模态规划大模型、语义VSLAM（视觉同时定位与建图）、学习型运动控制等具身智能关键技术，使Walker S1更聪明、更敏捷，能满足工业场景内泛化应用需求，加速了人形机器人的商业化和产业化进程。

在北京长木谷医疗科技股份有限公司展厅内，全球首发的“AI+数智骨科全流程解决方案”引人驻足。该公司董事长张逸凌介绍，这款ROPA骨科智能手术机器人系统，是全球首个实现“诊疗一体化”的骨科人工智能手术机器人高端医疗装备，实现了“研发—应用—产业”全链突破。该系统的“多模态影像融合导航技术”自主可控，破解了传统骨科机器人依赖进口的“卡脖子”难题。

机器人技术大受欢迎之外，商业航天企业也带来突破性成果。北京星途智联科技有限公司正式发布国内首个国产化民用卫星互联网终端“网翎卫星上网机”。该终端在2025年缅甸地震救援中实现单人便携部署，开创了卫星通信设备“轻量化、单兵化”先河，将卫星网络延伸到日常应用中。北京国卫星通展示了惯性导航、北斗授时等设备，为航空航天、国防安全等领域提供自主可控的“中国芯”支撑。

北京玻色量子科技有限公司展出的新一代相干光量子计算机前，聚集了众多参观者。“作为国内首个突破千比特规模的专用光量子计算机，其计算能力较经典计算机呈指数级跃升。”该公司研究员汤俊杰介绍，在生物制药领域的小分子库筛选过程中，经典计算机可能需要数天甚至数月的运算时间，而这台光量子计算机可将该过程缩短至毫秒级。

北京科博会作为科技成果的汇聚地，不仅为企业、科研机构搭建了展示平台，更是推动科技成果转化、促进产业协同发展的重要桥梁。从人形机器人的迭代升级，到航空航天、量子计算等领域的重大突破，每一项成果都凝聚着科研人员的心血，彰显着中国科技的奋进力量。（科技日报北京5月8日电）

(责编：罗知之、陈键)

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