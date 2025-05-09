原标题：农业银行创新金融服务托起幸福“夕阳红”

农业银行聚焦做好养老金融大文章，加大普惠养老领域金融支持力度，强化科技赋能，助力智慧养老场景建设，努力打造普惠型养老金融新样板。截至2025年3月末，农业银行养老产业贷款余额197.91亿元，较年初增长88亿元，增速80%。其中，应用普惠养老专项再贷款工具达4.2亿元，有效提高支持普惠养老产业能力。

医养结合 普惠养老贷款助力养老提质升级

辽宁省辽阳宝琪商贸有限公司是一家主营智能护理床、康复器械的批发零售业务的小微企业，其产品覆盖了全国十余家养老机构。由于近期订单同比增加40%，企业流动资金出现缺口。当地农业银行主动为企业快速开辟金融服务绿色通道，为其发放100万元普惠养老贷款，有效缓解了企业资金压力。

山西省朔州山阴县洪涛山老年颐养家园是一家民办非企业单位，是“全国33家标准化养老试点单位”之一。随着人民群众养老服务需求的攀升，该养老院现有条件难以满足发展需要，急需改善环境、引进先进医养设备。农行山西朔州分行第一时间成立联合服务小组，现场调研了解机构经营情况和融资需求，为养老院量身定制金融服务方案，及时为其发放720万元流动资金贷款，为养老院发展注入金融“活水”。

农业银行将医疗健康、康复护理等领域的小微企业纳入普惠贷款重点支持名单，出台养老金融专项支持措施，持续加大普惠养老领域金融支持，助力发展银发经济。

科技赋能 织密养老资金监管“防护网”

近日，江苏溧阳瓦屋山生态养老公寓负责人在农行江苏溧阳支行成功开立预付资金监管存管专用账户。该账户的开立，标志着农行江苏分行率先落地同业首批养老机构预付资金监管账户，已覆盖苏州、南京、无锡、常州等4个地市共30家养老机构。

为切实守护好老年客户的“钱袋子”，农行江苏分行配合当地民政部门建立了“民政备案、银行监管、动态拨付”的全流程风控体系，共同构建养老预付资金的全流程监管机制，助力规范养老机构预付费式消费行为。养老机构入住老人及其家属可通过线上平台实时查询缴存余额并进行对账，享受安全方便快捷的线上服务。

长者食堂 让老人享受幸福"数字食光"

在厦门湖里区殿前社的民安堂社区养老服务中心，78岁的张大爷对着智慧终端露出笑容。刷脸的瞬间，系统自动为张大爷完成了助餐补贴认证和扣费。他表示，“我儿子远在深圳工作，总担心我的吃饭问题，现在有了农行这套系统，刷个脸，热饭热菜就到手了，还享受了政府的补贴，真是太方便了！”

这样的长者助餐服务不仅是长者心头的“关键事”，更是关系千家万户的“民生事”。农行厦门分行联合厦门市民政局，打造了该市首个市级长者食堂结算平台项目，为政府、食堂商户、长者提供一体化的管理服务解决方案。截至今年4月，该结算平台已上线食堂37家，认证服务老人超2600人，日均补贴订单超650笔。农业银行还在江苏、广东、甘肃、新疆、山东、福建等多地与当地民政部门联合推出长者助餐金融服务，积极助力智慧养老场景建设。

农业银行将继续深耕民生领域金融服务，加快发展养老金融，以实际行动践行“金融为民”责任担当，以高质量金融服务守护广大长辈的美好生活。

(责编：曹淼、李源)

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