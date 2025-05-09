华 凌 孙明源

原标题：北京科博会“剧透”未来生活

当科技成果走出实验室，与民生需求深度融合，会碰撞出怎样的火花？在5月8日召开的第27届中国北京国际科技产业博览会（以下简称“北京科博会”）上，一系列服务百姓生活的创新科技成果亮相。从守护睡眠的智能枕头到筑牢财产安全防线的反诈数智人，从带观众穿越至盛唐的大空间VR电影到革新传统教育模式的AI智能课桌……这些科技成果正在重塑生活的方方面面，为人们带来全新体验。

智能枕头：可根据睡姿动态调整高度

《2025年中国睡眠健康调查报告》显示，超过48.5%的中国人有睡眠问题。在北京科博会帝益喜科技有限公司展台，一款白色的智能枕头吸引了参观者的目光，其以创新科技为诸多睡眠问题提供解决方案。

帝益喜科技有限公司首席执行官曹乃承介绍，目前多数枕头设计存在同质化问题，消费者的个性化睡眠需求长期未得到满足。比如，在睡姿切换时，传统枕头难以动态适配人体颈椎的生理曲度，成为影响睡眠质量的痛点。针对这一问题，该公司设计团队研发出智能枕头。该产品搭载三维点云目标识别技术，能够精准识别仰卧、侧卧、俯卧等常见睡姿，并基于实时捕捉的人体姿态数据，通过智能控制系统动态调节枕头高度、角度及支撑力度。

“这款智能枕头对颈椎病患者十分友好。当用户仰卧时，它会自动降低枕高，辅助恢复颈椎自然曲度。当用户侧卧时，它会自动升高枕高，确保颈椎呈水平状态，有效减轻颈椎压力。”曹乃承进一步说，这款枕头还采用了机器人目标识别技术、执行器技术与AI大模型技术。它搭载的传感器可获取入睡时长、呼吸、心跳等数据。经用户授权后，这些数据将被接入睡眠大模型与健康大模型，用于分析用户睡眠质量与健康状况。

除此之外，这款枕头内置的麦克风阵列和采用的鼾声识别技术，还可精准捕捉用户睡眠中的异常呼吸特征。一旦检测到鼾声频率、强度出现异常，它就会立即触发智能控制系统，通过微调头部支撑角度、温和震动提醒等方式，引导用户调整睡姿，有效缓解气道堵塞问题。与此同时，这款枕头采用了多普勒人体生物雷达技术，可穿透被褥实时监测用户胸廓运动与心跳信号，并同步追踪心率变化趋势，及时发现潜在的心脏健康风险。

针对失眠人群，这款枕头可通过优化不同睡姿下头颈部的支撑弧度与柔软度，减少用户夜间翻身次数，同时拥有摇动与声音助眠功能，帮助用户入睡。

反诈数智人：精准拆解电话诈骗套路

在本届展会门头沟展台，AI反诈沉浸式体验活动吸引了众多参观者。北京昇腾创新人工智能有限公司工作人员模拟“刷单返利”“虚假投资”等常见网络诈骗场景，借助先进的AI技术，深入拆解诈骗话术的底层逻辑，让诈骗套路无所遁形。一位参与该活动的大学生感慨道：“原来AI能把诈骗套路分析得这么清楚，以后遇到类似情况就有应对方法了。”

在该展台的大屏幕上，65岁的李女士面对电话里“儿子出车祸急需医药费”的哭泣哀求，在反诈数智人实时指导下识破骗局的画面引人注目。现场工作人员介绍，反诈数智人根据百万条真实诈骗数据，构建出涵盖12类典型骗局的“数字骗子”模型。当用户接到可疑来电时，安装在手机中的反诈数智人会立即介入，通过智能问答帮助用户拆解诈骗套路。在银行转账环节，数智人可实时分析转账对象和金额，及时拦截潜在的受骗转账，守护百姓财产安全。

北京昇腾创新人工智能有限公司产业市场一部部长张心尧介绍，反诈数智人融合了自然语言处理与机器学习技术。通过对海量诈骗案例文本的深度学习，它能识别诈骗话术的特征模式，如紧急求助、恐吓威胁、虚假利诱等语言结构。同时，情感分析模块可捕捉来电者的异常情绪波动，结合实时对话内容，快速判断是否存在诈骗风险。此外，知识图谱技术还会将12类典型骗局的关键要素关联起来，形成动态的风险评估体系，提升预警准确率。在应用场景上，除了电话反诈指导，反诈数智人还被应用于政务服务热线、银行客服系统和社区反诈平台。

大空间VR电影：让人穿越到盛唐

在本届展会北京时之宇科技有限公司的展台，观众只需佩戴轻量化头显设备，便能走进虚拟现实电影，一秒穿越至盛唐的市井街巷。影片中，胡商挑着货品走过，仕女身着华服簪花而行。影片通过细腻真实的三维场景，让观众得以近距离感受千年文明的独特魅力。

北京时之宇科技有限公司首席执行官呼显龙介绍，该公司技术团队利用扩展现实（XR）技术打造的大空间VR电影颠覆了传统被动观影模式。观众不用坐在固定座位上，可在行走中探索虚拟场景。当用户在物理空间内移动时，后台系统会利用视觉误导技术，使观众实际步幅与虚拟场景中的行进距离形成动态空间映射，实现展厅走百步、洛河两岸游的奇幻体验。实测数据显示，动态空间映射误差小于0.1米。在视觉误导技术助力下，用户在虚拟场景中转向、驻足的动作连贯性提升65%，因非自然交互导致的眩晕感降低82%。

呼显龙介绍，大空间VR电影实现技术突破的关键在于，对双目3D渲染性能的深度优化。该公司团队研发的动态渲染引擎，通过异步时间扭曲技术，将画面延迟控制在20毫秒内，确保用户在物理空间移动时，虚拟场景能够实时、精准同步更新，避免出现画面卡顿等问题。

AI智能课桌：把实验室“搬”上课桌

在北京科博会讯飞幻境（北京）科技有限公司的展台前，AI智能课桌吸引了许多孩子。当工作人员将印有恐龙骨骼图案的卡牌放置在课桌上，桌面立即呈现栩栩如生的3D恐龙骨架，逼真的效果引得孩子们惊叹连连。

“像物理学科中的电磁感应原理、化学学科里的复杂分子结构等知识，在传统课堂上往往只能通过书本、图片或教师讲解来传授，学生缺乏直观感受和动手操作机会。”讯飞幻境（北京）科技有限公司副总裁韩海波介绍，这款AI智能课桌把实验室“搬”到课桌上，让学生在课桌上就能开展多样化实验学习。

韩海波介绍，在生物课上，当学生将鸟类骨骼卡牌放在AI智能课桌上，桌面会立即呈现3D鸟类骨骼模型。点击模型翅膀部位，其力学结构便会直观展现。在物理课中，学生只需拖曳电阻、电池等卡牌，就能在桌面上构建完整电路。随着电路搭建完成，虚拟电流表会实时动态显示电流数据，让抽象的电学原理变得直观。在航天科普课上，学生将火箭部件卡牌拼接组合，桌面便会出现逼真的火箭发射场景。在发射过程中，尾焰燃烧的动态效果与火箭加速度等数据同步呈现。

“动手操作过程就是学习过程。”韩海波边演示边说，他将火山构造卡牌翻转倒置，AI智能课桌的桌面便呈现岩浆喷涌而出的场景。“以往我们用泡沫板模拟地壳运动，讲解相关知识，学生只能通过静态模型想象过程。现在借助AI智能课桌，学生可以直接观察板块碰撞、挤压的动态过程。那些原本抽象晦涩的地质概念，一下子就变得易懂了。”一位教师说。

韩海波介绍，这款AI智能课桌实现了三大技术突破。在光学识别领域，研发人员利用1200万像素摄像头与深度传感器，大幅降低卡牌识别误差率，虚拟模型与现实场景的叠加精度高达99.6%，确保卡牌内容能精准转化为三维虚拟画面。在渲染引擎方面，这款课桌内置的图形处理器性能强劲，支持6人同时在线协作操作，画面帧率达到60帧/秒，同时将延迟降低50%，让虚拟场景实时跟随用户操作变化。课桌的AI评测功能同样出色，系统内置2000多条实验规则，评测评分误差率小于2.8%，可为学习效果提供客观、精准的评估。

数据显示，在使用AI智能课桌后，北京某小学科学课学生主动操作实验的比例从32%升至70%。一位教育机构负责人说，这款课桌能替代多种实验设备，减少了硬件采购与维护成本。其内置的丰富虚拟教学资源，省去了传统教具的制作和更新费用。同时，它还避免了危险实验可能带来的安全隐患，降低了管理成本。

(责编：罗知之、陈键)

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