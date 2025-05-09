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智能场景加速落地 制造业数字化转型深入推进

人民网记者 王绍绍
2025年05月09日11:02 | 来源：人民网
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清晨六点，位于长沙的一座智能工厂悄然“苏醒”。自动化仓储系统开始调拨原材料，机器人有序穿梭在车间之间，装配线边的操作屏实时显示实际生产需求。另一端，算法驱动的排产系统正在根据设备状态与订单紧急程度，动态生成当日最优生产路径。

这并非未来工厂的幻想，而是中国制造业数字化转型正在进行的实践。

国家统计局数据显示，今年1月至3月，全国规模以上工业企业实现利润总额15093.6亿元，同比增长0.8%；制造业实现利润总额10826.4亿元，增长7.6%。

制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。今年的政府工作报告提出，加快制造业数字化转型，培育一批既懂行业又懂数字化的服务商，加大对中小企业数字化转型的支持。

“制造业的数字化不是简单的生产线自动化升级，而是一场涉及企业研发、生产、管理、供应链乃至商业模式的全价值链优化。”清华大学经管学院教授孙亚程在接受人民网记者采访时表示，从技术引进到体系协同，从点上突破到面上铺开，数字技术正成为制造业竞争力的关键“杠杆”。

当前，人工智能、工业互联网、大数据等技术正在加速从技术演示迈入产业落地阶段，并逐步嵌入制造企业各环节。工信部相关负责人表示，应把“场景”这一制造业全生命周期的基本单元，作为数字化转型的突破口和供需双方协同推进数字化转型的纽带，将复杂的行业整体数字化转型问题，转化为一个个更具操作性的场景转型问题。

越来越多企业不再局限于内部提效，而是将自身能力平台化，赋能上下游企业。“数字化的意义不仅是让生产‘更快’，而是让企业对市场的响应‘更敏捷’、对客户的服务‘更深入’。”孙亚程表示，制造企业的边界正在重构，从“卖产品”向“卖解决方案”“卖服务”转变。

在北京，某机械制造厂通过搭建自主研发的“根云”工业互联网平台，构建“设备+平台+金融+服务”的工业生态体系，为不同规模企业提供标准化技术工具和柔性定制服务，已实现对全球超70万台设备的远程监测与故障预测。据预测，通过设备实时数据提供预测性维护、能效优化等增值服务，该企业目标2025年服务收入占比提升至25%。

“制造业不再是‘造完就卖’，而是与产业链保持全生命周期的关系。”在孙亚程看来，数据是桥梁，服务是延伸，价值链正在从“产品导向”向“服务导向”重构。服务化、平台化、生态化，正成为制造业企业构建可持续竞争力的关键。

制造业的数字化转型，与绿色低碳转型紧密关联。工信部数据显示，国家级智能制造示范工厂改造后，产品不良率下降27.4%，生产效率提高34.8%，碳排放平均下降21.2%。

“绿色制造的关键是能耗‘可视化’，过程‘智能化’。”孙亚程表示，数字化技术让制造过程中的能量与资源使用从“黑盒子”变成“数据仓”，企业得以精准识别能效瓶颈并进行过程优化。他建议，“推动绿色低碳，应将能耗数据接入工业互联网平台，实现生产与能源系统协同管控。”

“下一步，应建设区域性数字化示范区，打造灯塔工厂数字化转型示范企业，总结可复制、可推广的行业解决方案，带动区域内企业集群化转型。同时，强化企业数字业务培训，通过工业互联网平台提供技术咨询与数据服务，助力中小企业低门槛转型。”孙亚程认为，需尽快制定智能制造标准与数据安全规范，明确各行业转型路径与规则，降低企业转型的不确定性与风险。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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