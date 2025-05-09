人民网北京5月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，据海关统计，2025年前4个月，我国货物贸易进出口总值14.14万亿元人民币，同比（下同）增长2.4%。其中，出口8.39万亿元，增长7.5%；进口5.75万亿元，下降4.2%。

4月份，我国货物贸易进出口总值3.84万亿元，增长5.6%。其中，出口2.27万亿元，增长9.3%；进口1.57万亿元，增长0.8%。

前4个月我国进出口主要特点：

一、一般贸易、加工贸易进出口增长

前4个月，我国一般贸易进出口9.05万亿元，增长0.6%，占我外贸总值的64%。其中，出口5.53万亿元，增长7.3%；进口3.52万亿元，下降8.4%。同期，加工贸易进出口2.54万亿元，增长6.6%，占18%。其中，出口1.58万亿元，增长5.5%；进口9605.7亿元，增长8.4%。此外，我国以保税物流方式进出口2.04万亿元，增长7%。其中，出口8474.8亿元，增长17.7%；进口1.19万亿元，增长0.6%。

二、对东盟、欧盟进出口增长

前4个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为2.38万亿元，增长9.2%，占我外贸总值的16.8%。其中，对东盟出口1.48万亿元，增长12.6%；自东盟进口8951.7亿元，增长4%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为1.78万亿元，增长1.1%，占12.6%。其中，对欧盟出口1.21万亿元，增长6.1%；自欧盟进口5635.9亿元，下降8.1%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为1.44万亿元，下降2.1%，占10.2%。其中，对美国出口1.07万亿元，下降1.5%；自美国进口3699.5亿元，下降3.7%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口7.25万亿元，增长3.9%。其中，出口4.15万亿元，增长9.6%；进口3.1万亿元，下降2.8%。

三、民营企业进出口比重提升

前4个月，民营企业进出口8.05万亿元，增长6.8%，占我外贸总值的56.9%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口5.47万亿元，增长8.1%，占我出口总值的65.1%；进口2.58万亿元，增长4.2%，占我进口总值的45%。同期，外商投资企业进出口4.1万亿元，增长1.9%，占我外贸总值的29%。其中，出口2.28万亿元，增长6.1%；进口1.82万亿元，下降3%。国有企业进出口1.96万亿元，下降11.3%，占我外贸总值的13.9%。其中，出口6406亿元，增长7.3%；进口1.32万亿元，下降18.2%。

四、机电产品占出口比重超6成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长

前4个月，我国出口机电产品5.04万亿元，增长9.5%，占我出口总值的60.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件4587.1亿元，增长5.6%；集成电路4051.5亿元，增长14.7%；汽车2649.8亿元，增长4%。同期，出口劳密产品1.3万亿元，下降1.6%，占15.4%。其中，纺织品3291.7亿元，增长4.9%。出口农产品2355.7亿元，增长6.1%。

五、铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口价格下跌，机电产品进口值增长

前4个月，我国进口铁矿砂3.88亿吨，减少5.5%，进口均价（下同）每吨710.4元，下跌17.8%；原油1.83亿吨，增加0.5%，每吨3936.7元，下跌8%；煤1.53亿吨，减少5.3%，每吨569.6元，下跌22.2%；天然气3899.4万吨，减少9.2%，每吨3318.3元，下跌6.1%；大豆2319万吨，减少14.6%，每吨3283.2元，下跌15%；成品油1292.2万吨，减少25.6%，每吨4381.8元，上涨1.6%。此外，进口初级形状的塑料952.5万吨，减少1.1%，每吨1.05万元，下跌0.5%；未锻轧铜及铜材174.2万吨，减少3.9%，每吨6.9万元，上涨8.5%。同期，进口机电产品2.23万亿元，增长5.7%。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经