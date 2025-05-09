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一季度广告业保持较快增速

2025年05月09日13:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月9日电（记者赵文君）记者9日从市场监管总局获悉，今年一季度，全国881户广告业头部企事业单位实现广告业务收入3435.3亿元，同比增长11.3%。

　　近日，市场监管总局对全国881户广告业头部企事业单位开展统计调查。一季度，头部企事业单位互联网广告发布收入1886.2亿元，同比增长14.6%，占广告发布收入总量的81.7%。我国互联网广告发布收入增速高于信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，广告业在数字经济和现代服务业中发挥重要作用。

　　一季度，头部企事业单位实现平均每户广告业务收入3.9亿元，同比增加近0.4亿元。从业人员人均创造广告营收351.1万元，同比增加44.5万元。半数头部企事业单位广告业务收入实现正增长，平台企业广告业务增长较快。头部企业广告业务利润向好，同比增长14.6%。

　　调查显示，北京、上海、广东、浙江、福建、江苏等6个省市，头部企事业单位共有669户，占全国总量的75.9%；一季度广告业务收入合计2874.1亿元，占全国总量的83.7%，比上年同期提高1.1个百分点。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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