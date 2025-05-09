新华社北京5月9日电（记者张晓洁、邹多为）海关总署9日发布数据显示，今年前4个月，以人民币计，我国货物贸易进出口总值14.14万亿元，同比增长2.4%，以美元计，进出口增长1.3%，增速均较一季度加快1.1个百分点。其中4月份，我国进出口3.84万亿元，同比增长5.6%。与上月相比，虽出口同比增速高位小幅回落至9.3%，但进口由降转为增长0.8%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，各地各部门同心聚力，有效应对外部冲击，推动我国经济持续回升向好，外贸延续平稳增长态势。

出口额、进口额分开来看，前4个月，我国出口8.39万亿元，同比增速继续回升至7.5%；进口5.75万亿元，同比下降4.2%，降幅相比一季度收窄1.8个百分点。

从进出口产品看，前4个月，我国出口机电产品同比增长9.5%，占出口比重超六成。其中，自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口分别增长5.6%、14.7%和4%。同期，我国进口原油数量增加0.5%，进口铁矿砂、煤、天然气、大豆、成品油数量有所减少，均价除成品油外，整体出现下跌。

从贸易方式看，前4个月，一般贸易进出口同比增长0.6%，占我国外贸总值的64%，加工贸易和以保税物流方式进出口分别增长6.6%和7%。

从经营主体看，前4个月，民营企业进出口8.05万亿元，同比增长6.8%，占我国外贸总值的56.9%，比去年同期提升2.3个百分点，继续发挥外贸稳增长主力军作用。同期，外商投资企业进出口同比增长1.9%，较一季度加快1.5个百分点。

从贸易伙伴看，当前，我国同周边国家经贸关系日益紧密。前4个月，对周边国家进出口5.1万亿元，同比增长5.1%，增速较一季度加快1.6个百分点。其中，对第一大贸易伙伴东盟、中亚五国进出口分别增长9.2%、9.9%。

与此同时，传统市场进出口表现分化：前4个月，我国对第二大贸易伙伴欧盟同比增长1.1%，对第三大贸易伙伴美国下降2.1%；其中，对美国出口下降1.5%、自美国进口下降3.7%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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