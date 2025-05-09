人民网记者 王震

“游在中国”热度不减，“购在中国”蔚然成风。

当美国忙着加征关税，中国正迎来全球游客“买买买”的热潮。“五一”假期，北京入境旅游花费达11.3亿元，同比增长48%；深圳入境游订单增长188%；在携程平台上，入境游订单同比增长130%；老外“打飞的”来华扫货、拖着行李箱去义乌等话题在网络刷屏。

从“中国游”到“中国购”，老外为何选择中国？

事实上，“中国购”的兴起绝非偶然。

去年以来，从144小时“硬控”老外，到“甲亢哥”中国行，“中国游”持续升温。在社交平台上，“China Travel”标签成为各国博主的流量密码，高铁出行、移动支付、传统文化、特色美食……这些“东方好奇”持续吸引着外国游客。

“中国游”带火“中国购”的背后，是中国制造的品质升级和市场潜力。

记者发现，除了传统的丝绸、茶叶、瓷器，如今特色文创、服装、电子产品也成为老外来华扫货的“新宠”，义乌小商品市场、深圳华强北电子城、杭州四季青服装市场正成为外国游客的热门目的地。

2024年境外旅客入境消费占中国GDP比重约0.5%，而世界主要国家入境消费占GDP比重在1%到3%之间，入境消费增长潜力巨大。

4月26日，商务部等六部门联合发布了《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》，将离境退税“即买即退”推广至全国，离境退税起退点从500元人民币下调至200元、现金退税限额从1万元人民币提高至2万元。

我国持续释放高水平开放的积极信号，进一步助推“中国购”热潮升温。受益于离境退税“即买即退”、过境免签延长至240小时、入境便利化支付等一系列政策效应叠加，入境消费显著提升。

数据显示，2024年，我国入境外国游客达到13190万人次,入境游客总花费942亿美元,同比分别增长60.8%和77.8%。今年一季度，入境游客达921.5万人次，同比增长40.2%。

与此同时，在“关税墙”下，美国网友的购物车一夜之间变贵了，部分消费者选择“打飞的”来中国“反向代购”。

公开报道显示，4月以来，美国亚马逊网站、来自中国的SHEIN和Temu等电商平台迎来涨价潮，涵盖服装、家居用品、电子产品和玩具等多个类别商品。在Temu平台上，非本地仓商品涨幅达50%-100%。SHEIN平台上，一套标价4.39美元的泳装涨价至8.39美元，涨幅达91%。

关税压力正在推升美国民众生活成本，其中“衣食住行”价格上涨幅度更明显。美国耶鲁大学预算实验室最新预测显示，关税措施将使美国服装价格短期和长期分别上涨64%和27%。一位美国博主在社交平台上表示，自己会带着空箱子去中国，不是为了看风景，而是为了“反向代购”。

来自支付宝的数据显示，2025年4月前半月，来华游客用支付宝消费金额同比增长1.5倍。其中，美国游客使用支付宝消费金额同比增长2倍。

在关税博弈与消费升级的双重驱动下，中国正以开放姿态和创新能力，从“世界工厂”转向“全球消费中心”，迎接全球消费格局重构的新机遇。

(责编：陈键、吕骞)

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