人民网北京5月9日电 （记者孙阳）当前，人工智能（AI）正成为提升效率和决策质量的重要因素。在生活服务领域，与零售、餐饮等数字化程度较高的行业相比，家政服务业的AI技术渗透率相对较低。

数据显示，家政行业数字化率不到10%，远低于零售、餐饮超50%的水平。举例来看，家政服务人员在工作过程中，如何同步拥有AI助手进行智能应答，是高效承接客户需求、提升服务水平与体验的关键。

“AI应该成为人人都能用、用得起的基础设施。”日前，58同城国内业务总裁李子健表示，AI的价值不在于技术本身，在于是否真正解决了一线劳动者和中小商户的痛点。据介绍，58同城未来三年将全面推进本地生活服务全场景AI化，将AI技术深度嵌入搬家、装修、招聘求职、车房交易等200多个真实场景。

“过去，很多保姆、阿姨因学历、年龄等条件受限，难以制作专业简历，影响了自己的求职机会。借助AI视频面试技术，劳动者可以与数字人对话，系统自动生成图文和视频简历，从而生动展现技能与经验。”李子健认为，在招聘求职场景中，AI正在打破传统就业过程中的信息壁垒。

在李子健看来，真正让AI释放价值的关键，在于扎根具体场景。“生活服务领域的每一个环节，都蕴藏着AI应用的广阔空间。AI不应仅作为高精尖技术存在，而应深入搬家、装修、二手车交易、招聘求职等真实场景，成为劳动者提升效率与技能水平的重要加速器。”李子健介绍，58同城将以场景为核心抓手，助力劳动者在细分领域实现能力跃升，同时帮助中小企业提升运营水平与服务体验，构建更具韧性和活力的本地生活服务新生态。

(责编：郭思邈、吕骞)

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