打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦具体场景 业内加速本地生活服务AI化

2025年05月09日14:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电 （记者孙阳）当前，人工智能（AI）正成为提升效率和决策质量的重要因素。在生活服务领域，与零售、餐饮等数字化程度较高的行业相比，家政服务业的AI技术渗透率相对较低。

数据显示，家政行业数字化率不到10%，远低于零售、餐饮超50%的水平。举例来看，家政服务人员在工作过程中，如何同步拥有AI助手进行智能应答，是高效承接客户需求、提升服务水平与体验的关键。

“AI应该成为人人都能用、用得起的基础设施。”日前，58同城国内业务总裁李子健表示，AI的价值不在于技术本身，在于是否真正解决了一线劳动者和中小商户的痛点。据介绍，58同城未来三年将全面推进本地生活服务全场景AI化，将AI技术深度嵌入搬家、装修、招聘求职、车房交易等200多个真实场景。

“过去，很多保姆、阿姨因学历、年龄等条件受限，难以制作专业简历，影响了自己的求职机会。借助AI视频面试技术，劳动者可以与数字人对话，系统自动生成图文和视频简历，从而生动展现技能与经验。”李子健认为，在招聘求职场景中，AI正在打破传统就业过程中的信息壁垒。

在李子健看来，真正让AI释放价值的关键，在于扎根具体场景。“生活服务领域的每一个环节，都蕴藏着AI应用的广阔空间。AI不应仅作为高精尖技术存在，而应深入搬家、装修、二手车交易、招聘求职等真实场景，成为劳动者提升效率与技能水平的重要加速器。”李子健介绍，58同城将以场景为核心抓手，助力劳动者在细分领域实现能力跃升，同时帮助中小企业提升运营水平与服务体验，构建更具韧性和活力的本地生活服务新生态。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦具体场景 业内加速本地生活服务AI化
　　人民网北京5月9日电 （记者孙阳）当前，人工智能（AI）正成为提升效率和决策质量的重要因素。在生活服务领域，与零售、餐饮等数字化程度较高的行业相比，家政服务业的AI技术渗透率相对较低。…
财经观察：从“中国游”到“中国购”，老外为何选择中国？
　　“游在中国”热度不减，“购在中国”蔚然成风。 当美国忙着加征关税，中国正迎来全球游客“买买买”的热潮。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部