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从入境消费到离境退税 金融机构跨境服务便利化再升级

人民网记者 李栋
2025年05月09日14:19 | 来源：人民网
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赏美景、尝美食、品人文……刚刚过去的“五一”小长假，从服务入境消费到助力离境退税，国内外消费者支付越发便利化。

中国人民银行的数据显示，“五一”假期，银联、网联共处理支付交易234.39亿笔、金额7.64万亿元，较去年“五一”假期分别增长20.49%、3.21%。其中，处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长244.86%、128.04%。

政策层面，入境消费支付环境更优化。2024年，国务院办公厅印发的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》提出，“切实改善银行卡受理环境”“不断提升老年人、外籍来华人员等群体使用银行卡的便利性，支持公共事业缴费、医疗、旅游景区、商场等便民场景使用银行卡支付。”

中国银联相关负责人介绍，自2024年启动“锦绣行动”以来，持续完善支付服务体系，已形成以“银联卡为基础，码、Pay为两翼”的布局。截至目前，境外83个国家和地区累计发行银联卡超2.6亿张。

在助力来华人员“无忧退税”方面，在境外，银联全球退税网络覆盖46国；在境内，银联已在6个省市、共10个城市落地银联离境退税。

优化支付服务是进一步优化营商环境、服务高水平对外开放的内在要求。据介绍，当前，针对来华人士多元化需求，中国银联持续优化产品体验，提供三种离境退税模式，分别为用户提供银联卡、云闪付APP和自助填写卡号退税，已覆盖机场港口退税和市区即买即退两类场景。

“下一步，将持续推动‘锦绣行动2025’走深走实，进一步优化离境退税‘即买即退’业务流程，为优化营商环境、服务高质量发展、促进高水平对外开放贡献智慧和力量。”上述负责人说。

(责编：郭思邈、吕骞)
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