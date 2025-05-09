打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“三北”工程科技治沙专家谈系列

我国90%天然草原存在退化 专家：需对症下药予以修复

2025年05月09日14:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）日前，中国林业科学研究院研究员张金鑫接受采访时表示，目前我国90%的天然草原存在不同程度的退化。一方面是干旱加剧、降水减少、风沙频繁、鼠兔病虫害频发等自然灾害。另一方面是超载过牧、过度开垦、不合理开发建设等人为因素，破坏了草原生态系统平衡，造成草原退化。需对症下药予以修复。

“通过卫星遥感、无人机监测、地面人工调查等相结合的技术手段，可以精确地分析退化草原植被覆盖、高度、土壤性质以及生态系统整体健康状况等指标。”张金鑫说，这些技术手段能够准确地找到草原退化的具体原因，从而做到对症下药。

张金鑫认为，对于过度放牧导致的“轻症”草原退化，可以实施“围封禁牧与轮牧”自然恢复措施；对于“中重度”草原退化，需要实施“植被恢复与土壤改良”的人工辅助修复措施，为退化草原“补充营养”；对于不合理开发导致的“濒危”草原退化，一定要严格限制开发活动，同时尽快实施“草原生态修复工程”的“急救措施”。

“草原生态系统恢复是一个长期的过程，即使已经‘康复’，也需要持续的‘日常护理’。”张金鑫表示，在草原修复的过程中需要加强对草原的监测，及时发现和解决出现的问题。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

往期链接：

专家：保护荒漠草原势在必行 

专家：防护林建设走向提质、增效、稳定车道

专家：近自然恢复不能“靠天吃饭” 

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国90%天然草原存在退化 专家：需对症下药予以修复
　　人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）日前，中国林业科学研究院研究员张金鑫接受采访时表示，目前我国90%的天然草原存在不同程度的退化。一方面是干旱加剧、降水减少、风沙频繁、鼠兔病虫害频发等自然灾害。…
从入境消费到离境退税 金融机构跨境服务便利化再升级
　　赏美景、尝美食、品人文……刚刚过去的“五一”小长假，从服务入境消费到助力离境退税，国内外消费者支付越发便利化。 中国人民银行的数据显示，“五一”假期，银联、网联共处理支付交易234.39亿笔、金额7.64万亿元，较去年“五一”假期分别增长20.49%、3.21%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部