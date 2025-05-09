人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）日前，中国林业科学研究院研究员张金鑫接受采访时表示，目前我国90%的天然草原存在不同程度的退化。一方面是干旱加剧、降水减少、风沙频繁、鼠兔病虫害频发等自然灾害。另一方面是超载过牧、过度开垦、不合理开发建设等人为因素，破坏了草原生态系统平衡，造成草原退化。需对症下药予以修复。

“通过卫星遥感、无人机监测、地面人工调查等相结合的技术手段，可以精确地分析退化草原植被覆盖、高度、土壤性质以及生态系统整体健康状况等指标。”张金鑫说，这些技术手段能够准确地找到草原退化的具体原因，从而做到对症下药。

张金鑫认为，对于过度放牧导致的“轻症”草原退化，可以实施“围封禁牧与轮牧”自然恢复措施；对于“中重度”草原退化，需要实施“植被恢复与土壤改良”的人工辅助修复措施，为退化草原“补充营养”；对于不合理开发导致的“濒危”草原退化，一定要严格限制开发活动，同时尽快实施“草原生态修复工程”的“急救措施”。

“草原生态系统恢复是一个长期的过程，即使已经‘康复’，也需要持续的‘日常护理’。”张金鑫表示，在草原修复的过程中需要加强对草原的监测，及时发现和解决出现的问题。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

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(责编：郭思邈、吕骞)

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