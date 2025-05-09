市场监管总局和中国消费者协会5月9日联合发布直播带货消费提示，提醒消费者科学认知、理性消费，帮助广大消费者规避消费风险，维护自身权益。

选择正规直播平台购物。选择信誉良好、资质齐全、消费者评价较高的正规平台进行消费，核实商家的营业执照、经营资质等信息，确保其合法合规。警惕通过个人社交账号、临时链接等非正规渠道进行的交易，不要轻信和点击来源不明的购物链接。建议全程在直播平台内置购物系统完成交易，切勿脱离平台进行私下转账交易。

理性对待直播营销话术。警惕“全网最低价”“限量秒杀”“5秒下链接”等宣传，通过第三方比价工具核实历史价格，谨防虚构原价陷阱。不轻信“百分百正品”“特效保证”等绝对化承诺，要求主播出示商品检测报告、授权证书等证明文件。注意识别“刷单炒信”行为，综合查看商品详情页参数、用户真实评价等多维度信息。防范情感营销诱导，避免因支持“偶像”“家人”等情感因素冲动消费。

重点品类审慎选购。选购保健食品时，要通过正规渠道，并认准产品包装上的保健食品“蓝帽子”标志，核对保健食品注册号/备案号，根据保健食品的保健功能、适宜人群、不适宜人群等信息科学选择，谨防虚假夸大宣传。选购跨境商品时，要清楚我国对跨境电商零售进口商品实行正面清单管理，正面清单目录内包括酒、饮料、调味品、食用油、乳品、蜂蜜等。根据相关规定，跨境电商零售进口食品原产地有关质量、安全、卫生、环保、标识等标准或技术规范要求，可能与我国标准存在差异，消费者自行承担相关风险。尤其是宣称“功能”的进口食品，其管理方式可能与我国不同，应谨慎购买。

留存完整消费凭证。在购买商品和服务时，应注意留存完整的消费凭证。使用平台录屏功能保存商品宣传全过程，重点记录质量承诺、售后服务等关键内容；妥善保存订单详情、支付凭证、物流信息等电子证据，对重要信息进行截图备份；通过平台官方渠道与客服沟通，文字聊天的记录需完整保存，电话沟通应录音存证；签收商品时要谨慎，特别是易碎、贵重物品，要当场查验外观及基本功能，必要时需全程录像。

根据消费者权益保护法，除定作、鲜活易腐等特殊商品外，网购商品均享有七日无理由退货权。若商家设置“不退不换”等霸王条款，可依法主张权益。

如果发现商品存在质量问题，及时通过平台维权通道发起售后申请。如果遭遇虚假宣传或消费欺诈，可通过智慧315投诉平台或者热线电话010-63281315向消协组织投诉，也可以向有关监管部门举报。对于金额较大、涉嫌刑事犯罪的案件，应向公安机关报案并提交相关证据。（记者赵文君）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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