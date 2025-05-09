原标题：万兆联通 京彩无界 北京联通双万兆AI赋能行动隆重发布

5月8日，以“万兆联通 京彩无界”为主题的2025年北京联通双万兆AI赋能行动发布会在京召开。活动期间，北京联通正式发布“双万兆AI赋能行动”，并全面展示在双万兆网络、产品、终端、生态、服务等领域的升级成果，旨在通过双万兆网络与AI技术深度融合，加速推动民生服务提升和行业数字化转型，开启京城双万兆超高速网络新时代。

“光网之都，万兆之城”建设初见成效

北京市通信管理局、北京市经济和信息化局、中国联通集团、北京通信学会、北京通信与互联网协会等单位领导共同见证北京联通双万兆网络的全新升级。北京联通联合数智家庭领域、智能设备领域、新媒体内容领域等多家优秀合作伙伴，携手助力“万兆联通 京彩无界”双万兆AI赋能行动在北京全域推行。

北京市通信管理局党组成员、纪检组长、二级巡视员朱春霞充分肯定了北京联通作为“排头兵”和“主力军”所发挥的引领示范作用。北京联通打造了首个万兆光网村直播基地和全国最大的万兆体验空间。她表示，希望北京联通能够继续保持标杆和引领者的角色，不断推进宽带提速与服务提质升级，为广大京城用户提供更加优质的信息服务。

北京市经济和信息化局信息化基础设施处处长毛蕾对北京联通在首都信息通信建设领域所作出的贡献给予高度评价，并提出三点期望：一是持续夯实网络基础，二是引领产业创新发展，三是强化关键技术研发创新。

北京联通党委书记、总经理陈海波表示，作为首都网信事业蓬勃发展的见证者、参与者与引领推动者，北京联通围绕融合创新战略，持续推动网络向新、技术向新、服务向新，通过“网联新生、聚合新智、践行新诺”三大举措，全面推动家庭万兆宽带网络规模化、产品/终端/生态/服务的产业化、普惠化发展。一是坚持网络向新，打造“网联新生”万兆极速体验。推动万兆全光宽带规模化发展和万兆移动网络深度覆盖，截至目前，北京联通万兆宽带能力已覆盖京城超50%的小区，数量近5000个，5G-A用户规模突破150万，成为全国双万兆行业引领标杆。二是坚持技术向新，打造“聚合新智”创新业务体验。以云网融合为核心构建全方位万兆产品生态，为用户提供超智能AI产品矩阵、超云算数码终端，重构智慧生活工作新场景。三是坚持服务向新，打造“三心”体系升级服务体验：以“臻心”品质打造VIP专属服务，以“匠心”铸造专业服务团队，以“诚心”担当履行社会责任，为服务首都经济社会发展贡献更多联通智慧和联通方案。

双万兆网络、产品及服务发布

万兆网络建设是助力京城打造“光网之城，万兆之都”的重要举措，更是中国联通集团的重要战略部署。以《双万兆赋能：开启AI数智生活新篇章》为主题，北京联通市场部总经理郗博详细介绍了万兆赋能AI如何打造的数智生活新场景。

网联新生，极速无界。F5G-A、5G-A万兆网络实现下行10000Mbps/上行1000Mbps能够轻松应对200+大型智能设备接入，满足用户家庭多设备稳定运行、演唱会多人上网以及户外直播等场景下的用网需求，为家庭生活带来全方位的智能化升级体验。

聚合新智，体验无界。基于双万兆网络底座，北京联通全新升级“全光臻宽带全家享”产品体系，将万兆的极速网络、超智能的差异化AI服务、超多样的终端及权益于融合一体，为用户带来“网+AI+终端+会员”的新智体验。同时，云智手机、云智电脑、联通超清、联通云盘和联通看家等全面升级，基于超强的联网和AI能力，推出家庭算力主机产品-智家通通，以智家通通作为家庭交互中心提供可视电话、云游戏、AI健身等多种互动功能，赋能智慧家庭全场景融通。

郗博表示，为让更高速的网络连接走进千家万户，北京联通结合用户实际使用需求，推出了从1000M到10000M各档位套餐产品，满足不同家庭的个性化需求。以五口之家为例，每人每月只要50多元，就可享受2000M宽带网络、5G-A移动网络及云智应用，满足全家人看电视、刷剧、玩游戏、远程办公等多样化使用需求，让数字生活变得触手可及。

践行新诺，感知无界。北京联通围绕服务团队、服务能力、服务范围进行全面升级，依托营业厅、智家工程师等服务渠道，持续强化服务标准和上门交付服务，同时积极担当履行社会责任，全力保障国家重大活动、应急抢险、外宾来华等通信保障需求，持续践行央企责任，为社会发展持续赋能。

以《双万兆驱动：为AI而生，因AI更强》为主题，北京联通网运部副总经理杨鹏重点介绍了北京联通如何通过万兆宽带（F5G-A）与万兆移网（5G-A）的协同发展，面向AI算网数智新业务打造网络领先、感知领先、技术领先卓越好网络。

华为中国运营商Marketing部部长蹇飒在主题发言中表示， 2025年双万兆产业将进入商用全面加速阶段。AI赋能双万兆网络，推动AI与业务的融合创新，打造个人和家庭云智产品，为用户带来全场景一致性体验以及安全可靠的AI 服务，为行业发展开拓新空间。

双万兆AI赋能行动启动，领航数字经济标杆城市建设

发布会现场，北京市通信管理局、北京市经济和信息化局、中国联通集团、中国联通北京市分公司相关领导共同登台，正式启动北京联通“双万兆”AI赋能行动，以领航之姿，助力北京建设全球数字经济标杆城市。

“太快了！上传素材仅需不到十秒就完成了。”锋巢集团联合创始人、老司机汽车首席内容官韩路，作为北京联通业务首席体验官现场分享了使用万兆网络开展自媒体工作的亲身感受，“以往上传一个 10GB的4K素材需要近20分钟，现在眨眼间就能完成，大大提升了内容创作效率。”

同时，平谷大兴庄镇党委书记陈剑锋也分享了万兆网络给农村生活带来的变化，他表示万兆光网不仅为平谷区乡村经济插上了“数字翅膀”，让更多新农人的农产品走向全国，更让全国消费者看到了平谷的绿水青山和乡土文化。

发布会上还举行了双万兆小区授牌仪式，现场10位小区代表参加仪式，为京城万兆光网建设树立标杆。

活动现场，华为、爱上电视传媒（北京）有限公司、北京广播电视台、中兴、高通、OPPO、vivo、小米、小天才、荣耀、海马云、数听视界等12家优秀企业共同成立北京联通双万兆生态联盟，协同推进双万兆AI赋能行动的开展。

活动过程中，北京联通党委委员、副总经理冯兰晓表示，北京联通作为京城主导运营商，将自身发展战略与城市数字化转型深度绑定，以“领航者” 姿态积极响应政策指引，围绕融合创新战略，明确双万兆网络建设目标，为持续探索与创新提供了坚实的政策保障和清晰的行动方向。

会后，与会嘉宾一同参观北京联通双万兆创新成果展区，通过沉浸式体验全方位感受双万兆网络在3D直播、云电竞、3D光感助力老人康养、低空智联网以及小微企业益企组网等场景下的创新应用，生动展现了双万兆网络在提升民生服务品质、引领AI时代发展的重要价值。

随着“双万兆”时代的到来，北京联通将继续发挥自身优势，聚焦建设网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，大力实施“万兆联通 京彩无界”双万兆AI赋能行动，深化万兆宽带与万兆移网的融合创新，加速推进万兆网络与AI技术的深度融合应用，助力实体经济与数字经济深度融合，以高质量网络服务夯实首都数字经济发展底座。

(责编：董童、李源)

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