原标题：“拼多多杯”第三届科技小院大赛正式启动 产学研共建乡村振兴技能交流平台

5月8日，2025全国科技小院大会在河北省邯郸市举行，来自各涉农高校的院士专家、教授、学生代表等数百人参与了大会。开幕式上，中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛“拼多多杯”第三届科技小院大赛（下称“本届赛事”）正式启动。

本届赛事以推进科技小院践行“教育-科技-人才”一体化发展为宗旨，以“解民生、治学问”的主题，评比过去一年，全国高校农业研究生扎根生产一线，开展农业技术与产品创新、乡村服务与环境治理、助推区域农业绿色发展与乡村振兴的科研成果及专业技能。

为了激发参赛项目的创新性、兼顾考查方向的全面性，本届赛事全新升级赛制，首创“科技兴农、青春助农、数字惠农、创业富民、多维融合”五大赛道，构建“初赛、组别赛、全国赛、总决赛”四级进阶赛制，让全国科技小院参赛队伍都能充分交流与展示。

值得一提的是，大赛组委会今年在全国赛阶段创新引入“院士飞行团”，组织专家小组实地考查入围项目所在的科技小院，综合了解运行状况、项目实效、团队协作能力、社会各方反馈等情况后评分，并就科技小院面临的农业“热焦难”问题提供定制化指导方案。

自2009年成立以来，十六年间，科技小院从河北曲周1家发展到全国1800多家，覆盖全国31个省份、355个市、千余县乡。2020年，科技小院首次引入赛事机制，希望以赛促建、以赛兴农、以赛砺才，交流推选科技强农优秀案例，为我国乡村振兴提供人才智力服务和技术物质支撑。

拼多多已经连续第三届作为赛事支持方，助力青年学子同台切磋。近期，拼多多推出“千亿扶持”计划，落地了一批助商惠农举措，旨在构建一个用户、商家和平台多方共赢的商业生态。在农业科研领域，拼多多“千亿扶持”继续支持科技小院和系列赛事，推进新质生产力发展、丰富农产品供给、培养高质量兴农人。

“农业现代化发展需要政府、高校、企业‘黄金三角’协同互动，未来才能实现倍增效应。”在2025全国科技小院大会上，中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁肯定了以拼多多为代表的企业在推动农业技术创新上的作用，并指出科技小院作为创新载体在实现教育、科技、人才一体化中发挥了重要效能，“科技小院的独特价值在于巧妙地将解民生之困、治学问之深、育英才之广深度融合，并且通过相互驱动与良性循环，实现协同共进与迭代升级。”

首创五大赛道、四级赛制，全面考查兴农本领

“拼多多杯”科技小院大赛作为中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛主题赛事之一，为产研学共享交流和展示传播搭建了平台，自举办以来便获得社会各界广泛关注。

首届赛事收到了26个研究生培养单位的89支队伍提交报名作品，最终30支队伍成功晋级决赛；上届赛事全国科技小院参与热情高涨，共有54个研究生培养单位的208支队伍提交报名作品，经过组委会专家初评和五大区赛的激烈角逐，最终48支队伍晋级决赛。

随着赛事影响范围扩大，今年预计将有更多科技小院队伍报名参赛，其中还包括跨国协作的中非科技小院以及来自“三区三州”地区的科技小院。

聚焦“解民生、治学问”，需要科技小院学生具备理论研究和乡村一线实践创新能力，基于此，本届赛事组委会升级了赛制，亮点之一就是从往届五大赛区改为五大赛道，即全国各地的参赛队伍不再按科技小院驻扎地就近参赛，而是遵循赛道设置与报名同类型的队伍同台竞技。

全新推出的五大赛道考查维度更细致、与乡村实际需求适配性要求更高、团队背景多样性需求更强，其中，既有攻坚农业技术与规模化应用的科技兴农赛道，也有将大数据、人工智能等先进技术融入解决三农问题的数字惠农赛道，还有以“技术赋能+市场运营”双轮驱动的创业富民赛道，更有锤炼青年助农实践与情怀的青春助农赛道，以及聚焦乡村振兴场景探索多领域创新实践的多维融合赛道。

“分赛道评比能够促进同领域科技小院之间的交流学习，还可以区分评分细则，从而提升评审的精准性与公正性。”本届赛事组委会秘书处负责人、中国农业大学资源与环境学院副院长王冲表示，“我们希望不同类型的科技小院都能找到精准定位，通过‘分类竞技’催生更多可复制、能落地的乡村振兴解决方案，实现‘以赛促建’的深层目标。”

创新引入的“院士飞行团”，成为本届赛事另一大亮点。届时，由院士、行业专家、媒体代表等组成的“院士飞行团”，将奔赴20个入围全国赛项目所在科技小院考查、指导、评审，提出科技小院未来工作的针对性建议。这也让赛事评比更“接地气”，评审可以更直观地听到、见到、感受到学生与农户同吃、同住、同劳动的成果，增加了评审的公信力。

“院士飞行团”环节设置突破了传统评审依赖文本与路演的局限，将评审标准从纸面评价转向场景化效能评估，“院士评审团提出的宝贵建议还能够为科技小院长效和高质量发展提供重要的参考。”王冲说。

以赛促建、数商兴农：助力优质农产品出村进城

大赛是磨砺英才的赛场，也是交流学习的舞台。前两届比赛中，不少参赛队伍受到启发，在后续的技术研发和成果转化上都取得了不错的成果。

以农业起家的拼多多一直积极参与农业科技创新，推动优质农产品上行和高质量兴农人培养，连续第三届支持科技小院大赛只是措施之一。近年来，拼多多依托平台资源优势，从流量倾斜、渠道贯通、线下培训等方面持续支持科技小院发展。

去年7月，“多多课堂”走进云南大理古生村，为参加全国科技小院研究生学前教育实践培训的2024级新生送上了一堂电商经营实操课，帮助大家破除科研与市场、生产与销售的“墙”，拉近了新农人与农业产业链末端的距离。

为了加速科技小院的优质农产品出村进城，去年丰收节之际，拼多多支持了一场直播活动，通过农研成果大集形式展示了东北沙棘养生茶、广西北海鲜虾酥、四川峨边鲜食笋、云南洱海留香米等20余款科技小院优质农产品，累计吸引1850万网友拼购。其中，四川峨边笋用竹科技小院的冷笋上架后被迅速抢空，广西北海海岸带生态农业科技小院的虾干补货两次后依然售罄。

近日，由拼多多支持，中国农业大学、云南农业大学、大理白族自治州人民政府联合建设的“数商兴农科技小院”在云南大理正式揭牌，这也是全国首个聚焦“数字商业+新农人培养”的科技小院。该科技小院已落地1个养分智慧管控平台项目、支持了7个农业高质量科研课题、协助20多个科技小院的优质农产品“触网”，是“全国科技小院协作网”的活动基地和大本营。

“科技小院是连接实验室与田间地头的金色纽带，也是培养农业复合型人才的创新摇篮。只有让技术长在兴农人手上，让好货走出大山，乡村才能活起来。”拼多多科技小院项目负责人表示，“未来，我们将继续推动平台资源与科技小院智慧融合，让农业科技在村屯农家真正‘开花结果’。”

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经