新华社济南5月9日电（记者张钟仁、樊曦）9日，随着开挖直径达15.06米的“启航号”盾构机刀盘缓缓转动，由济南城市建设集团投资建设、中铁十四局承建的济南航天大道穿黄隧道工程南线盾构机顺利始发。

济南航天大道穿黄隧道是规划中济南遥墙国际机场与济南新旧动能转换起步区之间的重要通道，全长3888米，采用双向6车道城市主干路技术标准，设计时速60公里，其中盾构段长3252米。

据中铁十四局航天大道穿黄隧道项目盾构经理薛顺强介绍，盾构机需穿越黄河、两岸大堤及淤背区，地层多为粉质黏土，黏着性高且富含硬度极高的钙质结核，极易造成刀具磨损、刀盘结泥饼、卡泵等问题。同时，黄河济南段为地上悬河，隧道穿越河段水位常年高于城市地表，对盾构施工的沉降控制要求严格，施工难度大。

济南航天大道穿黄隧道工程建成通车后，将进一步完善济南黄河两岸城市路网体系，加强城市快速路与周边高速公路、重要交通枢纽的衔接。

(责编：白宇、卫嘉)

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