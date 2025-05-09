新华社北京5月9日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局9日公布的数据显示，2025年一季度，我国经常账户顺差1656亿美元。

其中，货物贸易顺差2376亿美元，服务贸易逆差593亿美元，初次收入逆差154亿美元，二次收入顺差27亿美元。资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差1656亿美元，其中来华直接投资保持净流入。

(责编：卫嘉、白宇)

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