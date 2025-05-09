一季度我国经常账户顺差1656亿美元
2025年05月09日18:18 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月9日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局9日公布的数据显示，2025年一季度，我国经常账户顺差1656亿美元。
其中，货物贸易顺差2376亿美元，服务贸易逆差593亿美元，初次收入逆差154亿美元，二次收入顺差27亿美元。资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差1656亿美元，其中来华直接投资保持净流入。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 雄安安全应急创新技术应用大赛初赛举办
- 人民网北京5月9日电（记者夏晓伦）近日，以“汇聚未来安全应急技术 打造宜居韧性智慧城市”为主题的雄安安全应急创新技术应用大赛初赛（唐山赛场）在河北省唐山市开平区举办。 5月8日，赛事召开了唐山赛场启动仪式暨场景供需对接会，推介了唐山市创新发展与投资环境，发布了2025年首批“唐山市安全应急创新应用场景清单”，围绕“自然资源‘空天地网’一体化综合监管场景”“钢铁行业有限空间作业安全智慧监管场景”作路演发布。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开