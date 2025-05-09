记者5月9日从财政部了解到，财政部拟于5月14日发行2025年中央金融机构注资特别国债（二期）。本次发行国债竞争性招标面值总额1450亿元，为7年期固定利率附息债。

此外，财政部拟于5月14日第一次续发行2025年中央金融机构注资特别国债（一期）。本次续发行国债竞争性招标面值总额850亿元，为5年期固定利率附息债。（记者申铖）

(责编：卫嘉、白宇)

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