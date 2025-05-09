打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款

2025年05月09日20:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月9日电（记者吴雨、任军）中国人民银行9日发布消息，设立5000亿元服务消费与养老再贷款，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持。

　　记者了解到，为扩大服务消费供给、提振服务消费需求，中国人民银行9日印发关于设立服务消费与养老再贷款有关事宜的通知，明确服务消费与养老再贷款的额度为5000亿元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最长使用期限不超过3年。

　　据介绍，服务消费与养老再贷款的发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构，以及北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等5家属于系统重要性金融机构的城市商业银行。政策执行至2027年末。

　　中国人民银行相关人士介绍，26家金融机构可自主决策是否发放贷款及贷款发放条件。对于符合政策支持领域的贷款，26家金融机构可按照贷款本金的100%，按季向中国人民银行申请再贷款。

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：构建品牌培育体系 赋能统一大市场建设
　　人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）2025年5月10日是我国第九个“中国品牌日”。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，从高铁飞驰、“天眼”探空、大飞机翱翔，到新能源汽车、智能家电快速发展，科技引领、创新驱动，新质生产力加快形成，更多中国品牌脱颖而出。…
中国质量万里行促进会：以质量夯实品牌硬实力 以品牌提升国际竞争力
　　人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）8日，在第九个“中国品牌日”来临之际，中国质量万里行促进会发布了《中国质量万里行促进会中国品牌日倡议书》（以下简称《倡议书》），倡议以质量夯实品牌硬实力，以品牌提升国际竞争力，让中国创造、中国质量、中国品牌以卓越之姿屹立于世界之林。 坚持质量为本 夯实品牌建设内核 《倡议书》提出，质量是品牌建设的核心命题，是市场经济平稳运行的根本保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部