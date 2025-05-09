中国人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款
2025年05月09日20:05 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电（记者吴雨、任军）中国人民银行9日发布消息，设立5000亿元服务消费与养老再贷款，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持。
记者了解到，为扩大服务消费供给、提振服务消费需求，中国人民银行9日印发关于设立服务消费与养老再贷款有关事宜的通知，明确服务消费与养老再贷款的额度为5000亿元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最长使用期限不超过3年。
据介绍，服务消费与养老再贷款的发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构，以及北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等5家属于系统重要性金融机构的城市商业银行。政策执行至2027年末。
中国人民银行相关人士介绍，26家金融机构可自主决策是否发放贷款及贷款发放条件。对于符合政策支持领域的贷款，26家金融机构可按照贷款本金的100%，按季向中国人民银行申请再贷款。
(责编：白宇、卫嘉)
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