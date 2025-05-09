5月6日，国家知识产权局公开了百度的一项动物语言转换专利，涉及大模型及多模态等人工智能前沿技术，通过识别动物声音、表情、动作等多模态数据，将动物语言转换为人类语言，这不仅增强了人类对动物行为和情感状态的综合理解能力，同时也给人类与动物深层次交流带来可能性。

据专利发明人介绍，发明这项专利的初衷是来自于一条2023年猎犬把孩子咬伤的新闻，当时大人为了保护孩子也被撕咬，虽然这个女童经救治及时出院，但能够提前预防是最好的。由此想到可以通过人工智能技术来识别动物的情绪，习得动物的情绪和情感，掌握动物的行为习惯，通过设备采集多模态数据，进行数据的加工处理，做一个预训练的模型，这样可以提前了解到动物的情绪状态。

目前，随着宠物家庭渗透率不断上升，动物语言转换或许将在未来成为智能终端的“标配能力”。同时这一技术也可能会进一步延申至动物保护和研究领域、动物园、野生动物保护区等。在宠物护理方面，该专利技术能帮助主人更好地理解宠物的情感需求，提供更贴心的照顾；在动物保护和研究领域，可为研究人员提供深入分析动物行为的有力工具，推动珍稀动物保护工作的开展；在动物园、野生动物保护区，有助于优化动物管理和保护策略。

据了解，近几年百度通过“技术平台+场景应用+产业生态”模式，推动专利技术向实体经济渗透。早在2018年，百度就通过AI技术给农场里的活牛建起自己的“电子简历”，让机器一眼识别牛的体重、体尺，练就了“AI相牛”的本领，从而让养殖和交易过程可知可控，极大降低养殖风险，提升养殖户的收益。截至2024年底，百度在全球29个国家和地区累计公开人工智能专利申请突破2.7万件，其中中国专利申请量达2.2万件，授权量达1.2万件。该专利发明人表示，期望未来专利技术能够更多的落实到产品层面，或许在智能设备的帮助下，人们能轻松“听懂”动物的“话语”，真正走进它们的内心世界。

(责编：董童、李源)

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