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中国人民银行：持续强化利率政策执行和监督

2025年05月09日21:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月9日电（记者任军、吴雨）中国人民银行9日发布的报告显示，一季度货币政策逆周期调节效果较为明显，金融总量平稳增长，信贷结构不断优化。下阶段，中国人民银行将持续强化利率政策的执行和监督，降低银行负债成本，推动社会综合融资成本下降。

　　中国人民银行发布的2025年第一季度中国货币政策执行报告显示，一季度货币信贷保持合理增长，综合运用存款准备金、公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，保持流动性充裕，加强重大战略、重点领域和薄弱环节金融服务，支持经济保持回升向好态势。

　　报告介绍，年初国债市场供不应求状况进一步加剧，1月中国人民银行宣布阶段性暂停在公开市场买入国债，避免影响投资者的配置需要，并更多使用其他工具投放基础货币，维护流动性和债券市场平稳运行。中国人民银行将继续从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注国债收益率的变化，视市场供求状况择机恢复操作。

　　记者了解到，3月新发放企业贷款和个人住房贷款利率同比分别下降约50个和60个基点，为经济高质量发展营造了良好的金融环境。谈及下一阶段安排，报告提出强化利率政策执行，持续改革完善贷款市场报价利率（LPR），研究进一步扩大开展明示企业贷款综合融资成本工作的试点地区，推动社会综合融资成本下行。

　　据悉，下阶段，中国人民银行将充分发挥货币信贷政策导向作用，推动新设的政策工具尽快落地显效，引导金融机构加力支持科技金融、绿色金融、普惠小微、扩大消费、稳定外贸等。拓宽保障性住房再贷款使用范围，持续巩固房地产市场稳定态势。

(责编：白宇、卫嘉)
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