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累计增速连续上行，外贸大盘总体稳固——透视前4个月我国进出口数据

2025年05月10日04:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月9日电　题：累计增速连续上行，外贸大盘总体稳固——透视前4个月我国进出口数据

　　新华社记者邹多为、张晓洁

　　海关总署5月9日发布数据：今年前4个月，我国货物贸易进出口总值14.14万亿元，同比增速继续上行至2.4%，较一季度加快1.1个百分点。其中，4月单月进出口总值、出口额、进口额同比增速全部实现正增长。

　　2025年我国进出口在压力中开局，从1月份同比下降2.2%到前2个月下降1.2%，进入3月后情况有所改善，一季度进出口由负转为微增1.3%，前4个月进一步增至2.4%。

　　海关总署统计分析司司长吕大良认为，今年以来，各地各部门同心聚力，有效应对外部冲击，推动我国经济持续回升向好，外贸延续平稳增长态势。

　　对于中国外贸表现，新加坡《联合早报》、德新社等多家外媒用“超出预期”予以评价。尤其是出口端，路透社在报道中说，面对美国关税政策带来的不确定性，4月中国出口依旧保持接近两位数的增速，表明近期密集出台的多项政策措施发挥了积极效应。

　　当天发布的数据从多个方面显现积极信号。

　　——向“高”攀步伐加快。前4个月，我国出口高技术产品同比增长7.4%，占出口比重近两成，拉动整体出口增长1.3个百分点。其中，出口船舶和海洋工程装备、工业机器人、风力发电机组分别增长16.4%、58.3%、45.5%。

　　——向外“拓”持续深化。当前，我国同周边国家经贸关系日益紧密。前4个月，对周边国家进出口同比增长5.1%，增速较一季度加快1.6个百分点。其中，对第一大贸易伙伴东盟、中亚五国进出口分别增长9.2%、9.9%。

　　——“主力军”活力提升。前4个月，我国有进出口实绩的民营企业49.2万家，同比增加8.2%，占有进出口实绩企业数量近九成，合计进出口增长6.8%，占我国进出口总值的56.9%，拉动同期我国整体进出口增长3.7个百分点。

　　商务部国际贸易经济合作研究院研究员白明表示，当前，我国外贸面临复杂严峻的外部形势，美国政府滥施关税对企业订单的负面影响开始显现，但我国外贸总体稳固的大盘没有改变。

　　白明表示，下一阶段，一方面要通过市场多元化等方式全力保证国际市场份额不减，有效化解、对冲关税带来的负面影响；另一方面，要以“变”应变，抢抓国际贸易数字化等发展新机遇，大力拓展跨境电商、保税维修、保税再制造等新模式新业态，积极培育新的增长点。

　　近段时间，落实党中央关于“稳定外贸”“加快推动内外贸一体化”决策部署，一系列政策“组合拳”出台，为我国外贸稳定发展提供有力支撑——

　　对受关税影响较大的企业加大市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等四方面支持力度；为外贸企业提供更多公共信息服务，不断完善海外贸易服务体系；进一步扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，指导金融机构加大对外贸企业的融资支持力度；推动跨境电商综合试验区建设提档升级……

　　坚定不移办好自己的事，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。“中国外贸有信心、有底气应对各种风险挑战。”商务部新闻发言人何咏前说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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