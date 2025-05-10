本报北京5月9日电（记者林丽鹂）记者9日从国家市场监管总局获悉，优化消费环境三年行动正式启动。

市场监管总局会同国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部全面推进三年行动，开展消费供给提质、消费秩序优化、消费维权提效、消费环境共治、消费环境引领五大行动，进一步完善质量标准、信用约束、综合治理、消费维权等制度，着力解决群众反映强烈的突出问题，营造放心的消费环境。

各级市场监管部门将牵头推进优化消费环境三年行动，重点做好六方面工作：一是突出抓好三年行动试点落地，48个试点地区要围绕17项重点任务先行先试；二是加快培育放心消费单元和集聚区，打造政策措施的集中载体；三是强化消费环境综合治理，加强消费领域监管执法，探索消费环境监测评价；四是创新消费领域信用体系，以“数字+信用”推动“激励+约束”；五是提高消费争议解决效能，促使先行和解、多元化解；六是加强三年行动组织保障，强化政府统筹、部门协同，凝聚消费环境建设合力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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