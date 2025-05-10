据新华社北京电（记者姚均芳）中国上市公司协会日前发布的数据显示，截至5月7日，除公告延迟披露公司外，沪、深、北三家证券交易所共5412家上市公司公布2024年年度报告，合计实现营业收入71.98万亿元，实现净利润5.22万亿元。

据协会统计，2024年近六成公司实现营收正增长，第四季度上市公司营收同比增长1.46%，环比增长8.11%，业绩呈现边际向好；2024年，4036家公司实现盈利，占上市公司数量约四分之三，其中2194家公司盈利正增长，553家公司盈利增幅超100%。

据统计，19个门类行业中，7个行业营收正增长，16个行业实现盈利，5个行业净利润正增长。

截至4月底，全市场上市公司总数为5420家。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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