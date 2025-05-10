本报北京5月9日电（记者孔德晨）记者9日从市场监管总局获悉，今年一季度，全国881户广告业头部企事业单位实现广告业务收入3435.3亿元，同比增长11.3%。

近日，市场监管总局对全国881户广告业头部企事业单位开展统计调查。一季度，头部企事业单位互联网广告发布收入1886.2亿元，同比增长14.6%，占广告发布收入总量的81.7%。我国互联网广告发布收入增速高于信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，广告业在数字经济和现代服务业中发挥重要作用。

一季度，头部企事业单位实现平均每户广告业务收入3.9亿元，同比增加近0.4亿元。从业人员人均创造广告营收351.1万元，同比增加44.5万元。半数头部企事业单位广告业务收入实现正增长，平台企业广告业务增长较快。头部企业广告业务利润向好，同比增长14.6%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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