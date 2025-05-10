外籍工程师深耕中国新能源汽车产业——

本报记者 罗阳奇

约瑟夫（左一）正在调试设备。

崔吉沛摄

坐在办公桌前，打开电脑，输入密码，印度小伙约瑟夫一天的工作便开始了。

作为一名电驱动装配与测试工程师，约瑟夫今天的工作是要优化电驱系统的检测算法，提高检测效率。当然，他更多的时间则需要扑在产线上，查看检测产线中还有哪些需要优化的地方。

这已经是约瑟夫来中国新能源汽车企业蔚来工作的第三个年头，也是他来中国工作的第十三年。在中国汽车企业的十余年工作经历，让他见证了中国新能源汽车产业的高速发展，也让他更加喜欢在中国的生活。

深耕中国——

帮助车企高效对接国际市场

在中国做新能源汽车工程师是什么样的体验？

约瑟夫用了两个字：“有趣”。

对于约瑟夫来说，新能源汽车产业快速的技术变革，让他能够不断学习到新的知识。“相比于传统汽车产业，新能源汽车有太多不断迭代升级的新技术，作为研发一线的工作人员，我总能接触到新的东西，自己的技术和学识也在不断丰富。”约瑟夫说。

最近，约瑟夫开始研究电驱检测设备的运行软件，“我之前根本不了解这类软件的运行逻辑，等到我学会了，就可以自己调试软件，让检测设备更快适配新的电驱”。

说起同事约瑟夫，同为电驱动装配与测试工程师的胡博赞不绝口：“约瑟夫在新能源汽车行业有十余年的从业经验，是一位非常优秀的工程师，处理复杂技术问题，他有一套自己独特的归纳总结方法。”

蔚来最新投放市场的800V第四代电驱中，约瑟夫牵头优化迭代了适合蔚来新一代高压平台的电驱NVH（噪声、振动与声振粗糙度）测试标准，简化了测试工步，检测效率比上一代平台提升13%。“这让我们工厂测试产线的投产进度比预期早了一个月，不仅直接为公司节省了百万元以上的设备投资，而且加快了产品的上市时间。”胡博说。

作为蔚来电驱动装配与测试团队中唯一的一个外国人，约瑟夫的出现，为团队带来了国际化的视角，在文化差异的碰撞中，好的想法也在不断涌现。

“作为一家全球化公司，外籍工程师是蔚来技术生态的重要拼图，帮助我们能够更高效地对接全球市场。中国新能源汽车产业保持领跑，就更需要聚集全球的创新资源。”胡博说。

初识中国——

在文化碰撞中适应中国生活

13年前，从英国考文垂大学汽车工程专业毕业的约瑟夫怀着憧憬又紧张的心情来到中国，“那时的我连中文都不会说，就凭着对中国的好奇来到北京”。

刚到中国，约瑟夫还不是汽车工程师，而是进入一家汽车行业的咨询公司工作。“中国新能源汽车当时才刚刚起步，我们做的主要是市场分析方面的工作。”约瑟夫说。

那时，因为工作并不忙碌，约瑟夫有了更多的时间了解中国。在工作之余，他去了长城、故宫，没事就去胡同里逛逛，还会用他刚学的几句中文努力和当地人聊天。“这样我才真正认识了中国，了解中国厚重的文化，亲眼见证它的快速发展。”约瑟夫说。

作为来华工作的外国人，约瑟夫深深感受到了中国人的热情：“我在英国生活时，遇到的中国人都非常热心，我有不理解的地方，他们都会详细解答。后来到中国，同事们会主动关心我的签证有没有办好、房子租得合不合适，还会带我吃正宗的中国美食。”

当然，约瑟夫也体验到了文化上的差异。“刚来中国的时候，我总是会非常直接地表达自己的观点，甚至一点都不顾及对方的感受。在我过去的认知里，这就是最高效的沟通方式。后来我发现，这样不仅沟通效率不高，还会伤害到对方。在和中国同事和客户的交流中，我慢慢地学会要在合适的时机，用恰当的方式表达自己的想法。”

在北京工作3年后，约瑟夫又辗转上海、江苏常州、浙江杭州等地。2022年，约瑟夫来到安徽合肥，成为一名新能源汽车工程师。

看好中国——

从世界工厂到全球引擎

“Hi，NOMI！打开车窗。”早晨8点，约瑟夫准时从家出发，半个小时后到达公司。如今，约瑟夫不仅在蔚来工作，还成为了一名蔚来车主。

“驾驶新能源汽车的体验非常棒，车子不仅有智能化的功能，而且在5分钟就能实现换电。”约瑟夫说。

为什么选择在蔚来工作？约瑟夫提到的最多一个词是“价值”。在他看来，和众多中国新能源汽车企业一样，蔚来拥有强大的创新基因，他也喜欢有挑战性、富有创意的工作，“在这里我不用循规蹈矩，总能实现自己的想法”。

来蔚来工作之前，约瑟夫一直希望建立一条自动化的电驱测试产线。来这里工作3年后，约瑟夫和同事们一起攻坚克难，建立一条自动化率超过80%的测试产线，平均每53秒就能检测一套电驱系统。“我们还研发了自己的NVH检测装备，拥有自主知识产权，设备成本下降了一半以上，这是过去不敢想的。”说起自己的研发成果，约瑟夫有些自豪。

不仅是蔚来，在中国工作十余年，约瑟夫见证着中国新能源汽车产业的蓬勃发展：“刚来的时候，我从未想过新能源汽车在中国发展能如此之快，几乎在数年间，便走进了千家万户。过去，中国是世界工厂。如今，中国已成为全球创新的重要引擎。这里不仅有完整的新能源汽车产业链，很多行业的最新技术也来自中国。”

现在，约瑟夫早已习惯了在中国的生活，还成了一名中国女婿。和来自浙江衢州的妻子一样，约瑟夫爱吃辣，他最喜欢的菜是酸菜鱼。约瑟夫把房子租在了合肥的蜀西湖边上。一到放假，他便带着老婆孩子一起去湖边踏青。“在中国生活，很幸福。”约瑟夫说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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