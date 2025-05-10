2025年将选择约34个城市试点中小企业数字化转型
2025年05月10日04:55 | 来源：新华社
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记者5月9日从财政部了解到，为加大对中小企业数字化转型的支持，财政部办公厅、工业和信息化部办公厅发布通知称，2025年将选择34个左右的城市开展第三批中小企业数字化转型城市试点工作。
通知要求，扎实开展中小企业数字化转型城市试点工作，充分发挥企业创新主体作用，推动发展新质生产力，加快推进新型工业化。围绕企业需求，突出转型实效；供需双向发力，强化专业供给；鼓励探索创新，加强路径引领；强化机制创新，夯实要素保障；加强经验总结，持续优化举措。
通知明确，试点城市应为地级市及以上，包括各省（区）的省会城市、其他地级市，直辖市所辖区县。已纳入前两批试点范围的城市不得重复申报。第三批城市试点实施期两年，自实施方案批复之日起开始计算。（记者申铖）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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