本报北京5月9日电 （记者欧阳洁）海关总署9日发布的数据显示：前4月，我国货物贸易进出口总值14.14万亿元，同比增长2.4%，外贸延续平稳增长态势。其中，出口8.39万亿元，进口5.75万亿元。

据了解，4月份，我国货物贸易进出口总值3.84万亿元，增长5.6%。其中，出口2.27万亿元，增长9.3%；进口1.57万亿元。

从贸易方式看，一般贸易、加工贸易进出口增长。前4月，我国一般贸易进出口9.05万亿元，占我国外贸总值的64%。同期，加工贸易进出口2.54万亿元，增长6.6%，占我国外贸总值的18%。从贸易伙伴看，前4月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口7.25万亿元，增长3.9%。从经营主体看，民营企业进出口比重提升。前4月，民营企业进出口8.05万亿元，增长6.8%，占我国外贸总值的56.9%，比去年同期提升2.3个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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