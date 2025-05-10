本报北京5月9日电 （记者李心萍）记者从国铁上海局集团获悉：截至5月9日，长三角铁路已完成海铁联运（箱数）超100万标箱，较去年提前9天。

近年来，国铁上海局集团加强与上海港、宁波舟山港海铁联运项目合作，优化运输组织，按照客户需求分阶段精准开车，无缝衔接装卸、船期，大幅减少车流在站、在港停留时间。截至5月9日，上海港、宁波舟山港当年已累计完成海铁联运（箱数）100.4万标箱，同比增长8%，其中，上海港完成海铁联运（箱数）35.1万标箱，同比增长逾20%，创历年同期新高。

截至目前，长三角铁路多地至上海港、宁波舟山港的海铁联运班列线条达95条，助力白色家电、光伏组件、五金件等商品“出海”。今年二季度以来，长三角主要港口（上海港、宁波舟山港）海铁联运日均到发箱量超8000标箱。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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