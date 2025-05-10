我国科学家构建出首个桃基因完整变异组图谱
2025年05月10日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月9日电 （记者喻思南）记者从中国农业科学院郑州果树研究所获悉：近日，该所桃资源与育种创新团队构建了首个桃的基因完整变异组图谱，新发现70.6%的变异和3289个基因，揭示了全球桃的亲缘关系和进化路线，显著提高木本果树基因发掘的效率，为桃的分子育种提供理论依据和基因资源。
研究团队负责人介绍，本次研究利用的桃基因组重测序数据，来自1020份桃种质资源。研究团队分别检测了目前已知的所有桃基因变异类型，系统梳理发现所有桃的基因变异，其中，70.6%的变异为本次新发现，最终构建了首个桃的基因完整变异组图谱。
基于完整的变异组图谱，桃的进化历史也被清晰地勾勒出来。研究人员发现，扁桃参与山桃的形成，栽培桃最可能的直接野生祖先是光核桃，甘肃桃也参与了新疆桃的形成。相关成果发表在植物科学领域重要期刊《分子植物》上。
《 人民日报 》（ 2025年05月10日 05 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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