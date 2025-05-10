打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京新疆实现两地错峰绿电交易

北京全社会用电量绿电占比近三成

本报记者  潘俊强
2025年05月10日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　傍晚的首都北京，华灯初上。国家大剧院内，舞台在灯光映照下，绚丽多彩。跨越约3000公里的新疆绿电通过输电线路“秒”送到这里。

　　5月9日，记者从首都电力交易中心获悉：随着4月新疆送北京的1200万千瓦时错峰绿电交易量全部完成，北京新疆携手通过“新疆绿电午间发、北京负荷晚间用”的市场化交易新模式，首次实现新疆午后阳光“点亮”北京夜景。

　　此次错峰交易的绿电主要来自新疆阿勒泰、哈密等地区的光伏发电企业，通过特高压直流工程通道向北京错峰输送，主要满足国家大剧院、国家图书馆、首都博物馆等部分电力用户的绿色用能需求。

　　北京与新疆有着至少2个小时的光照时差，每年4月份，新疆光伏发电出力最高峰为每天15时，而北京用电晚高峰从17时开始。两地以错峰交易巧解绿电供需“时空锁”，这不仅让新能源企业更准确预测发电能力，也以小时级交易曲线充分挖掘绿电潜力，让新疆午后光伏发电高峰与北京傍晚用电高峰精准衔接，形成能源时空互补格局。

　　首都电力交易中心交易员崔东君介绍，绿电错峰交易的新模式由北京电力交易中心与首都电力交易中心、新疆电力交易中心联合实施，在扩大绿电进京规模的同时，也有效促进了新疆光照充足时段的光伏消纳。

　　新疆风、光资源丰富，新能源装机规模已突破1亿千瓦。2025年以来，首都电力交易中心通过平台聚合等方式，创新开展省份间绿电集中竞价交易，截至5月初，新疆送北京绿电交易达成电量已经超过3200万千瓦时。

　　近年来，北京市外调绿电规模持续扩大，绿电供应更加充足。数据显示，从2016年到2024年，北京市外调绿电消纳量由98亿千瓦时提升至350亿千瓦时，全市绿电量占全社会用电量比重由12%提升至29%。2025年，预计北京外调绿电规模将超过400亿千瓦时。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月10日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：构建品牌培育体系 赋能统一大市场建设
　　人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）2025年5月10日是我国第九个“中国品牌日”。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，从高铁飞驰、“天眼”探空、大飞机翱翔，到新能源汽车、智能家电快速发展，科技引领、创新驱动，新质生产力加快形成，更多中国品牌脱颖而出。…
中国质量万里行促进会：以质量夯实品牌硬实力 以品牌提升国际竞争力
　　人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）8日，在第九个“中国品牌日”来临之际，中国质量万里行促进会发布了《中国质量万里行促进会中国品牌日倡议书》（以下简称《倡议书》），倡议以质量夯实品牌硬实力，以品牌提升国际竞争力，让中国创造、中国质量、中国品牌以卓越之姿屹立于世界之林。 坚持质量为本 夯实品牌建设内核 《倡议书》提出，质量是品牌建设的核心命题，是市场经济平稳运行的根本保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部