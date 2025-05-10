北京全社会用电量绿电占比近三成

本报记者 潘俊强

傍晚的首都北京，华灯初上。国家大剧院内，舞台在灯光映照下，绚丽多彩。跨越约3000公里的新疆绿电通过输电线路“秒”送到这里。

5月9日，记者从首都电力交易中心获悉：随着4月新疆送北京的1200万千瓦时错峰绿电交易量全部完成，北京新疆携手通过“新疆绿电午间发、北京负荷晚间用”的市场化交易新模式，首次实现新疆午后阳光“点亮”北京夜景。

此次错峰交易的绿电主要来自新疆阿勒泰、哈密等地区的光伏发电企业，通过特高压直流工程通道向北京错峰输送，主要满足国家大剧院、国家图书馆、首都博物馆等部分电力用户的绿色用能需求。

北京与新疆有着至少2个小时的光照时差，每年4月份，新疆光伏发电出力最高峰为每天15时，而北京用电晚高峰从17时开始。两地以错峰交易巧解绿电供需“时空锁”，这不仅让新能源企业更准确预测发电能力，也以小时级交易曲线充分挖掘绿电潜力，让新疆午后光伏发电高峰与北京傍晚用电高峰精准衔接，形成能源时空互补格局。

首都电力交易中心交易员崔东君介绍，绿电错峰交易的新模式由北京电力交易中心与首都电力交易中心、新疆电力交易中心联合实施，在扩大绿电进京规模的同时，也有效促进了新疆光照充足时段的光伏消纳。

新疆风、光资源丰富，新能源装机规模已突破1亿千瓦。2025年以来，首都电力交易中心通过平台聚合等方式，创新开展省份间绿电集中竞价交易，截至5月初，新疆送北京绿电交易达成电量已经超过3200万千瓦时。

近年来，北京市外调绿电规模持续扩大，绿电供应更加充足。数据显示，从2016年到2024年，北京市外调绿电消纳量由98亿千瓦时提升至350亿千瓦时，全市绿电量占全社会用电量比重由12%提升至29%。2025年，预计北京外调绿电规模将超过400亿千瓦时。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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