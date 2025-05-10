一季度我国国际邮轮运送旅客32.8万人次
邮轮游加速升温
2025年05月10日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号
图为5月9日，大型国际邮轮“爱达·地中海号”搭载2000余名乘客，在两艘海事船艇的护航下顺利靠泊深圳蛇口邮轮母港。
“五一”假期，天津国际邮轮母港首现全面复航以来“三船同靠”盛况，上海吴淞口国际邮轮港运营的4个邮轮航次舱位全部售罄，广东深圳蛇口邮轮母港迎来旅客出行高峰……随着我国过境免签政策全面放宽优化，“坐着邮轮来中国”持续火爆。数据显示，今年一季度，我国国际邮轮运输市场共有16艘邮轮运营了141个航次，运送旅客32.8万人次、较去年同期增长67.8%。其中，今年春运40天，邮轮旅客运输量达17.2万人次、较去年同期增长145.6%。
目前，我国已成为全球第二大邮轮市场，随着本土邮轮企业逐步崛起和国际邮轮重返中国市场，持续复苏的邮轮经济有望成为文旅新热点。
（本报记者 韩 鑫）
《 人民日报 》（ 2025年05月10日 05 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：构建品牌培育体系 赋能统一大市场建设
- 人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）2025年5月10日是我国第九个“中国品牌日”。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，从高铁飞驰、“天眼”探空、大飞机翱翔，到新能源汽车、智能家电快速发展，科技引领、创新驱动，新质生产力加快形成，更多中国品牌脱颖而出。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开