中国科学报北京电 （记者李晨）记者从中国农业大学获悉：近日，该校教授韩振海团队联合国内外团队，基于30份苹果属物种高质量基因组，系统解析了苹果属数千万年的演化历程，并构建了首个苹果属图形泛基因组，发布了苹果属遗传多样性全景图。这一成果发表于期刊《自然—遗传》。

这项研究发现，苹果属可划分为7个系统发育类群，其起源可追溯至约5600万年前的亚洲地区。作为重要的温带果树，栽培苹果的遗传基础相对狭窄，但是通过构建苹果属图形泛基因组，研究团队发现苹果属的30多个物种具有丰富的遗传多样性，是天然的苹果抗性基因库。

研究鉴定出物种特异的结构变异，并开发了一套选择清除分析流程，用于挖掘与驯化相关的关键基因位点。例如，研究团队在多花海棠中发现一个基因组的结构变异，很可能与抗苹果黑星病密切相关，还成功鉴定到影响苹果耐寒性和抗病性的关键驯化基因。这些“黄金”遗传位点的发现不仅深化了对苹果驯化过程中功能性变异的理解，也为培育抗逆苹果品种提供了重要的基因资源。

《自然—遗传》对该成果进行重点推介。西班牙农业基因组研究中心一名科学家评价指出，该研究凭借其高质量基因组和图形泛基因组的构建，为苹果研究与育种提供了卓越的资源支撑，并显著增进了对苹果属复杂系统发育关系和进化历程的认知。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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