本报北京电 （记者吴月）记者从北京航空航天大学获悉：近日，北京航空航天大学生物与医学工程学院常凌乾教授团队，联合北京大学、香港城市大学等机构的研究者，研发了一种柔性可植入式电子贴片NanoFLUID。该贴片融合了柔性电子、微纳加工等前沿技术，具有无线控制、轻薄、易贴附的特点，可以像创可贴一样贴在生物体器官上，将药物精准送达靶器官和细胞内部。该成果发表于国际期刊《自然》。

传统的口服或者静脉给药方式效率有限，药物在全身循环中容易“迷路”，难以精准到达病灶部位。此外，大分子药物如基因药物很难穿过“天然屏障”细胞膜。对此，研究团队利用纳米电穿孔技术，结合柔性电子材料，研发了一种有5层微纳结构的电子贴片，可直接附着在器官表面。对比传统的递送方法，该贴片将药物分子递送速度提升上万倍，还能通过调控电参数精准控制药物进入器官的深度及剂量。目前，该技术已实现成果转化，应用在皮肤创伤修复等领域。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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