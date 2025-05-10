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大湾区再添邮轮新航线 2026年“爱达”三姐妹将在此集结

2025年05月10日06:13 | 来源：央视新闻
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5月9日，粤港澳大湾区邮轮经济再添新航线，由中国邮轮自主运营的“爱达·地中海”号首航深圳国际邮轮母港。未来，国产邮轮“爱达·魔都”号、“爱达·花城”号也将于2026年陆续抵达广东，推动大湾区邮轮市场的发展，助力邮轮经济升温。

当天下午，深圳国际邮轮母港以“水门礼”迎接“爱达·地中海”号邮轮首航，近2500名全国各地游客从这里出发，开启6天5晚前往日本的航线。首航开启后，在今年秋季航季，“爱达·地中海”号将以深圳为母港运营特色航线，覆盖中国香港、日本、越南及菲律宾等目的地。其中，大湾区“双城记”3天2晚航线串联深圳与香港，不仅满足“微度假”客群的需求，更为深港两地文旅融合注入新动能。

爱达邮轮是中国自主运营品牌。记者在现场还了解到，新航季开启后，“爱达·地中海”号的姐妹船——首艘国产大型邮轮“爱达·魔都”号也将于2026年首次抵达深圳，开启大湾区的首次运营。这将是“爱达·魔都”号抵达的第三个母港城市，将为更多群众带来国产大型邮轮多元化的海上文旅体验。

除此之外，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城”号也正在紧锣密鼓地建设当中，总吨位将更大，达14.2万吨，船体也将更长，全长达341米。爱达邮轮业务发展总监国佳介绍，“爱达·花城”号目前已经实现了坞内起浮并进入了内装阶段，这艘船也将在2026年底进行交付，接下来会在广州南沙投入使用，将以“更秀美、更科技、更中国”的特点亮相于世人。“我们希望以深圳、广州、香港为带动，打造一个大湾区邮轮母港群。”

未来，大湾区邮轮产品将不断丰富，助力邮轮经济升温发展。

（总台记者 吴媚苗 邓裕达）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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