央视网消息（焦点访谈）：降准降息、设立服务消费与养老再贷款、发布公募基金重大改革方案……近日，一揽子金融政策发布，进一步稳市场稳预期有了“强心针”。自从去年推出增量政策以来，随着经济形势的变化，我国不断加大宏观调控的强度，一系列新政策陆续出台。这些政策对中国经济稳增长、调结构，包括对我们个人的生活到底会产生什么样的影响呢？

5月7日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会三个部门齐齐放出大招：中国人民银行宣布了3大类共10项金融举措，包括降准降息等；金融监管总局推出8项增量政策，涉及房地产和小微企业、民营企业融资等；中国证监会也就稳定和活跃资本市场，宣布了多项重磅举措。

一套金融“组合拳”，助力中国经济以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

清华大学国家金融研究院院长田轩：“在现在这个节点出台这些金融的政策，实际上是有比较重要和深刻的考量。进入到2025年以来，第一季度实现了一个经济的开门红，第一季度增长了5.4%，各项指标都非常好，当然这和去年9?26中央政治局会议推出的一揽子增量政策高度相关。但是进入到二季度以来，外部环境的不确定性、不稳定性在加剧，所以这给我们经济进一步增长实际带来非常大的压力。”

中国民生银行首席经济学家温彬：“4月25日的中央政治局会议，对当前经济形势进行了客观冷静的分析，并且对下个阶段的政策定下了基调，作出了具体工作部署。5月7日中国人民银行、金融监管总局和证监会召开新闻发布会，推出支持稳市场稳预期的金融的一揽子政策，也是在落实4月25日中央政治局会议这样的一个具体工作要求。出台的这些金融政策，不仅非常及时，也非常必要。”

中国人民银行加大宏观调控强度，推出的一揽子货币政策措施备受关注。这些政策主要分三大类：一是数量型，二是价格型，三是结构型。

田轩：“它其实背后的逻辑和作用不太一样，数量型实际上主要是为金融市场注入流动性，它的最主要的工具就是降准。”

这次将下调存款准备金率0.5个百分点。降准后，整体存款准备金率的平均水平将从原来的6.6%降低到6.2%。

国家发展改革委宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨：“降准是什么？就是我们金融机构在央行要存一笔钱，叫准备金。这个钱只要存进了央行，肯定就不能在市场上进行流通了。就相当于我有10块钱，我必须把1块钱存在你那儿，我最多能流通9块钱，这是一种银行在国际上通行的一种做法。降准就是把我在你那存的钱数量减少，比如只要存5毛，那我就有9块5在市场上流通了。”

温彬：“这次是提出降准0.5个百分点，实际上相当于释放了一万亿元流动性。它等于是从央行将流动性释放到商业银行，商业银行可用于信贷投放，用于投资的钱就增多了。所以这样的话，下个阶段就意味着大家可以更好地获得金融信贷支持，用于投资，用于消费。”

政策还提出，阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从目前的5%调降为0%。

温彬：“对于汽车金融公司和金融租赁公司，它可以用更多的资金用于信贷投放。汽车金融公司可以把更多的钱用于汽车消费信贷、汽车的分期付款。这样的话实际上就会在当前支持汽车消费的背景下，再叠加一些税收方面的优惠，会进一步促进汽车的一个销售。金融租赁公司也可以把更多的钱提供给企业，增加它们以旧换新的融资，同时也有助于降低它们的整个融资成本。”

第二类是价格型政策。顾名思义，就是在价格上做文章，也就是下调利率。这里面，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点最好理解。也就是说，用公积金贷款买房的人，以后要还的利息又少了。五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限利率同步调整。

田轩：“如果我们用个人公积金，我拿100万元去贷款买房子，如果是期限30年的话，有人算过大概30年能节省将近5万块钱的利息。如果我们每年把这个加总在一起，实际上每年我们就可以节省至少200亿元的利息。换句话说这200亿元老百姓就不用花这200亿元去还房贷了，我就可以把这200亿元释放出来进行其他消费，所以它实际上也是一种货币政策的工具，来帮助扩大投资和提振消费。”

价格型政策里还有两项内容，一是下调政策利率0.1个百分点，二是降低所有结构性货币政策工具利率0.25个百分点。

温彬：“政策利率实际上就是央行的一个基准利率。这一次从之前的1.5%下调到1.4%。这个降低之后它会带动一系列其他贷款、存款，包括金融市场利率的下降。比如说在这个月20日会迎来新一期的LPR（贷款市场报价利率）报价。现在政策利率下调了10个点，预计20日LPR（贷款市场报价利率），无论是五年期以上的，还是一年期的，都会相应进行一个下调。这就意味着我们企业也好，居民也好，在银行的融资成本、借贷成本下降了。”

田轩：“还有一块叫作结构型利率政策，比如像支农支小的再贷款下降了25个基点，实际上是对专项的投资需求或者消费需求的支持。”

第三类是结构型政策。结构性货币政策工具，一般称为再贷款，是指中央银行给金融机构的贷款，主要用于解决中国经济社会发展中的一些结构性矛盾和问题。

田轩：“结构型政策实际上就是精准滴灌，就是对我们对经济增长的薄弱环节、重点环节，通过中央银行给商业银行的再贷款来支持。”

吴萨：“这个再贷款不是指老百姓去再贷款，这个贷款指的是中央银行给商业银行再贷款的利率。商业银行拿到这些钱以后，再贷款利率下降以后，它要定向去支持这些领域的一些基础设施，还有公共服务，甚至还有相关的配套性产业发展。”

这次的结构型政策大礼包聚焦科技创新、扩大消费、普惠金融等领域，包括增加3000亿元科技创新和技术改造再贷款额度，增加支农支小再贷款额度3000亿元，设立5000亿元“服务消费与养老再贷款”等等。

田轩：“这次央行专门设立5000亿元规模的服务消费和养老再贷款，就是来解决我们比如旅游、出行、文旅、教育等等这样的一些服务性消费需求。再贷款专门5000亿元的规模，能够带动相关产业发展，提高我们的生活品质，让我们能够享受更好的服务。带动产业发展从而也能创造更多的就业机会，提高老百姓的收入水平，从而扩大消费需求，实现了这样一个正的良性循环。”

这三大类货币政策措施，是中国人民银行为贯彻中央政治局会议精神，进一步实施好适度宽松的货币政策而推出的。

去年9月，面对中国经济运行中出现的一些新情况、新问题，党中央果断决策，推出一揽子增量政策，极大提振了市场信心，也让人们看到了中国面对形势变化及时调整的能力。此后，相关政策一以贯之，并不断加大力度，挖潜提质。

去年12月，时隔十几年来，我国货币政策首次由“稳健”改为“适度宽松”。

今年4月25日，中央政治局会议强调，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并首次提出“四稳”，要求着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

三天后，国家发展改革委、人力资源社会保障部等部门召开新闻发布会，推出支持就业、稳定外贸发展、促进消费等五个方面的政策“组合拳”。

5月7日，一揽子金融政策支持稳市场稳预期又进一步提升了市场信心。

吴萨：“我们的政策叫作研究一批，储备一批，实施一批。我们一方面在不断完善政策工具箱，不断去为工具箱添加武器和弹药。当然面对国际上新的冲击和挑战，我们可能有一些政策推出的时序更加靠前，力度更加增加，这样就能够积极回应社会的关切，但是我们大的基调还是做好自己的事。”

温彬：“最近这一次的降准降息和结构性政策工具的安排，实际上也是对去年四季度以来整个货币政策的延续。这些政策应该说体现了宏观政策的稳定性、连续性，还有前瞻性。即便是未来面临着新的问题和挑战，我们仍然有很大的政策空间来加以应对。包括我们今年在财政政策方面还会进一步持续用力，更加给力，使我们宏观政策可以更加协调，更好地为我们的经济平稳运行提供有力的政策支持。”

坚定不移做好自己的事，才能创造中国经济最大的确定性。

今年以来，我们全方位扩大国内需求，《提振消费专项行动方案》出台，“两重”“两新”不断加力扩围。

我们持续稳定和活跃资本市场，5月7日金融政策发布会当天，《推动公募基金高质量发展行动方案》正式发布，多项改革举措直击行业痛点。

田轩：“有的时候我们作为基金的投资人，个人亏了30%、40%甚至腰斩，但是这些基金的管理人，他还拿着固定的相对丰厚的管理费，这实际上是非常不公平的。这一次我们会看到公募基金的相应优化方案，就把基金管理人的业绩考核，他到底能不能跑赢基准，跑赢大盘，和投资人到底是赚钱还是亏钱，纳入到他的考核体系里面，这样就会引导基金管理人由原来重规模转向重回报，来为我们的投资人赚取合理的回报。”

企业是经济的细胞，是经济发展活力的主动力。下一步，有关部门将进一步推出支持小微企业、民营企业融资的一揽子政策，并对受关税影响较大、经营暂时困难的市场主体提供精准服务，而将于5月20日正式施行的民营经济促进法也将给民营企业家们吃下“定心丸”。

目前，用增量政策为中国经济注入更多确定性，已经取得诸多实效。

吴萨：“我们一季度取得5.4%以上的增速，而且我们不仅有量的增长，我们还有质的提升，进一步说明这样的政策提出是非常及时有效的。我们要扎扎实实做好自己的事，用我们高质量发展的确定性，这个是我们能定的，然后去应对外部环境变化带来的不同的各种不确定性。当我们自己强大了，我们自然在应对一些风险挑战的时候就能更加从容，更有底气。”

当前，为应对外部冲击，我国已经做了全方位、多层次的政策准备，通过财政、货币、产业政策的深度协同，打出了一套精准有力的“组合拳”。这些政策既着眼于宏观经济大盘的稳定，又聚焦于市场主体的痛点难点，以超常规力度为经济发展注入强劲动能。随着政策红利持续释放、落地生效，将有力提振市场信心、稳定预期。下一步，我们要继续保持战略定力，坚定不移办好自己的事，中国经济这艘大船一定能乘风破浪，稳健前行。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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