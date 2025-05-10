原标题：新增32个十亿级赛道、10亿费率补贴、百亿流量扶持，品牌在得物还有哪些红利？

国货个护品牌半亩花田，去年在得物完成销售目标的2倍，实现400%的增长；运动品牌Kappa在得物年同比增长超340%，无论增长幅度还是体量占比，得物都在其全渠道中排名前列；童装品牌巴拉巴拉，去年10月入驻得物，今年销售目标要冲2个亿……2024年，6120个品牌在得物的年销售额翻倍。为何品牌纷纷在得物高速增长？品牌如何在得物做好经营？

5月9日，得物“Young品新主场”商家大会在杭州举办。得物首次发布品牌经营方法论，为品牌商家明确提出从新品冷启动到打爆，再到全生命周期稳定长销的有效增长路径。得物电商业务负责人Wendy表示：“以更稳定的销售，更长的周期，激励好商品和好品牌，这是我们希望塑造的长期主义。”

会上，73个品牌因成绩亮眼，斩获得物3大年度品牌奖项，成为得物最具有年轻力、成长力的品牌标杆。此外，得物还宣布投入10亿费率补贴、5亿营销返利，百亿免费流量支持、1v1新商帮扶与经营工具等，帮助更多元品类、更多类型品牌商家在得物轻松经营、快速赚钱。有品牌商家称，已通过平台费率补贴、营销返现政策，切切实实获得了平台百万级的返现。

加码拓品和上新 6120个品牌年销售额翻倍

据会上公布的数据，得物已发展成为全品类的品质生活购物社区，且每年保持双位数的高速增长，是当前为数不多的红利平台。依托平台红利，6120个品牌在得物的年销售额翻倍，而品牌有效增长路径之一即拓品和上新。

Dickies品牌，在得物年GMV突破2.5亿，订单年同比增长翻倍，其增长关键原因之一即拓展货品和品类。品牌2022年起在得物经营，一开始聚焦鞋服两个品类，第一年就形成亿级销售。2023年，品牌在得物拓展了手表和箱包两个新品类，独家设计了货盘，当年累计上新200款。在尝到甜头后，品牌将经营品类拓展到了9个，覆盖女装、童装、内衣等细分赛道，仅创新品类就塑造了千万级增量。

无独有偶。潮流服饰品牌BIPOLAR，“在得物的生意，每年稳定以2-3倍增长。”除了提前布局大量新品现货，还将在得物开拓女装、防晒服、羽绒服等更多产品线。“今年我们GMV目标是1.5亿。”

拓品和上新的有效策略背后，是得物独有的优质消费人群和旺盛的消费需求。据悉，得物累计用户超过5亿，年轻人浓度极高，覆盖了一半以上的95后人群；近年来，女性用户占比大幅提升，且用户从一二线城市向一到五线城市全面扩展，不同圈层新用户带来的新需求成为强大的消费驱动，也刺激了更多细分品类爆发，运动户外、美妆个护、家居、黄金珠宝、食品饮料等类目都在得物高速增长。

去年，平台新增了32个十亿细分品类，例如腕表、首饰、护肤、彩妆、电脑、香水、智能设备、电脑等，新品类、新赛道均是品牌商家能捕捉的商机。“得物的市场还未被充分满足，”半亩花田品牌负责人表示，“我们很有信心。”

用好三大经营锦囊：首发31小时打造百万级单品，稳定长销3年

除了拓品和上新，得物还发布“养品方法论”和上货-推广-打爆三大经营锦囊，帮助更多品牌商家打爆新品，养出更多百万级商品，获得更稳定的销量和更大的经营空间。

过去一年，每15分钟就有一款百万级新品在得物诞生。黄金珠宝品牌周大生x得物联名商品“黄金上上签”，抓住年轻人的情绪价值，在得物上架仅31个小时就卖出100万。国货美妆新锐品牌皮可熊（pinkpear）和黄油小熊的联名彩妆礼盒，在得物发售后持续养品，首发30日成交百万，打造了品牌历史销售最高的单品。

除了新品打爆快，全渠道经营的商家，感受到得物与其他平台的另一个巨大差异，是能在得物养出更长生命周期的商品。Kappa电商总经理称，“一年前上新的商品还在卖，持续有销量；而在部分其他平台，商品销售周期都相对会短一些”；李宁在得物上架的一款卫衣，上新超过一年，月销还能达到8000件+，至今商品累计销售超过700万。主打JK女装的“东鲸岁时记”，一些商品在得物热卖了3-4年，至今月销稳定。

“在得物经营，有更确定的生意和利润回报。”不论头部品牌还是新锐品牌纷纷表示。半亩花田品牌负责人称，“在成本上，(得物)是所有线上渠道最低的。”不需要店铺装修、不做美工、客服等基建工作，投入的运营成本更低，平台综合退货率仅10%等特点，都帮商家节省了大量人力成本，提升了利润空间。

今年，得物还推出了一系列实实在在的利好政策，投入超过10亿，给鞋服箱包、美妆个护、运动户外、母婴宠物、3C数码、食品饮料、潮玩家居等30余个类目的品牌商家降低费率，最高降幅达16% ；投入5亿营销返利补贴，百亿免费流量，降低商家综合经营成本，助力商家低成本高增长。例如BIPOLAR品牌，今年在得物加大商业化投入，不仅销量显著增长，还享受到平台最新的政策红利——费率降低超过11%，切切实实获得平台百万级的返现。

目前，得物正在面向美妆个护、运动户外、服装、潮玩、家电数码、黄金珠宝等30+类目全面招商，希望和更多品牌商家，共同服务好年轻用户，一起经营更稳定、健康的生意。

(责编：董童、李源)

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