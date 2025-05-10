5月10日，第九个“中国品牌日”盛大启幕。新能源浪潮正以前所未有的力度重塑全球汽车产业的宏伟蓝图。今日之中国品牌，正以创新为羽翼、品质为基石，向世界展示“中国智造”的非凡魅力与硬核实力。

岚图汽车，作为东风汽车集团旗下的高端智慧新能源品牌，它以全栈自研的技术底蕴、精准的用户洞察以及前瞻的全球化战略视野，为全球新能源出行产业注入了勃勃生机与全新动能。

岚图汽车第20万辆整车——全新岚图梦想家下线。（受访者供图）

创新DNA：从“成熟车企”到“造车新实力”的时代蜕变

岚图汽车，自诞生之日起便肩负着东风集团品牌向上、探索自主品牌发展新路径的双重历史使命。其开创了“成熟车企+造车新势力”的融合创新模式，既拥有传统车企深厚的产业链底蕴与可靠性优势，又兼具新势力的灵活机制与用户思维。这种独特的模式，让岚图在短短五年间便跃居行业前列，成为国内首个累计产量突破20万辆的央企高端新能源品牌。

相较于传统车企转型的“大象转身”，岚图以扁平化的创新管理体制机制和用户型科技企业定位，实现了从市场洞察到产品落地的快速响应；对比新势力品牌，其依托央企资源禀赋，在技术验证、供应链整合及服务覆盖上形成差异化竞争力。岚图汽车2025年4月销量达10019辆，同比激增150%，连续两月稳居“万辆俱乐部”，1-4月累计销量达36053辆，同比增长77%，展现出强劲的市场爆发力。

而销量高速增长背后，彰显出岚图行业领先的技术竞争优势，体现出岚图产品在充分满足用户出行需求方面的努力。

岚图发布首个轴向磁通电机。（受访者供图）

技术创新：全栈自研构筑护城河

面对汽车产业百年变局，岚图汽车坚定不移实施“核心技术全栈自研可控”战略，在新能源与智能化领域构建起技术护城河。

2021年岚图推出第一款自研量产空簧+CDC，打破合资技术垄断；2021年首发2000MPa高强度笼式车身，以及电池三维隔热墙技术；2023年通过1000J底球冲击测试；2024年首发高性能三合一电驱、CLTC效率92.5%；开发兆瓦级充电技术，最大支持8C快充、峰值功率1000kW。

2025年春季技术发布会上，岚图汽车正式发布L3级智能架构“天元智架”引发行业高度关注。该架构集成青云L3级智能安全行驶平台与鲲鹏L3级智能安全驾驶系统两大核心技术集群。打造了轴向磁通电机、分布式电驱、线控转向、线控制动、后轮转向、全主动悬架等先进技术，实现由电控架构向智能架构的跃迁。

其中，岚图攻克13大技术难题，打造出的轴向磁通电机，单电机峰值扭矩680N·m，填补了国内在乘用车领域轴向磁通电机的空白，实现了中国高性能电机技术的新突破。

产品焕新：持续“听劝”满足用户出行全场景

基于技术底座的坚实支撑，岚图汽车已构建起覆盖SUV、MPV、轿车三大品类布局，成为目前中国市场拥有最完整产品矩阵的新能源车企，致力于充分满足用户全场景出行需求。

岚图FREE+亮相上海车展。（受访者供图）

在今年的上海车展上，作为岚图汽车的开山之作，岚图FREE迎来全面焕新，历经四年磨一剑，以超5亿元投入达成1366项产品升级的岚图FREE+正式亮相，新车首搭乾崑智驾HUAWEI ADS 4及鸿蒙座舱HarmonySpace 5系统。从外观到内饰、从舒适到安全和驾控体验全面升级，志在冲击中大型新能源SUV市场TOP3。

而在35万元以上的高端MPV市场，岚图梦想家取得连续多月斩获新能源MPV全国销量冠军的佳绩；在此基础上，为满足高端用户的个性化需求，岚图汽车基于高定平台为用户打造的高端四座MPV——岚图梦想家山河，以全域智能、极致安全和全维舒适重新定义了四座豪华MPV出行标准。

生态革新：书写中国品牌发展新篇

在技术创新与产品突破的基础上，岚图汽车加速推进全球化战略。2024年北京车展期间发布的Let's VOYAH“共岚图”出海战略，目前已进入挪威、芬兰、丹麦、荷兰、西班牙等欧洲市场，并在波兰、保加利亚、捷克等“一带一路”共建国家和地区建立销售网络；5月9日，岚图品牌在阿联酋隆重发布，正式进入中东市场，岚图FREE、岚图梦想家同步开启销售。岚图汽车始终坚持“高价值出海”，并从“产品出海”向“文化出海”“品牌出海”转变，助力中国汽车品牌全球发展打造良性闭环生态。

全球化征程中，岚图汽车坚持“中国文化的世界表达”。从品牌LOGO设计灵感源自《庄子·逍遥游》，到产品中融入“淡、静、雅”的东方美学理念，岚图汽车以文化自信构建品牌差异化竞争力。近年来，中国设计更是被越来越多的国际机构所认可，岚图品牌多次获国际大奖就是很好的证明。

岚图坚持自主创新，走有中国品牌特色的原创设计之路，同样可以收获成功和世界认可，蹚出了一条属于中国品牌自己的成功道路。

2025年，岚图汽车All in智能化，将迎来主力产品焕新与全新车型密集发布期，全力冲刺年销20万辆目标。其中，首款具备L3级有条件智能驾驶能力、天元智架的战略产品，代号“泰山”的岚图首款全尺寸大六座SUV，有望年内正式发布，其拥有超强感知系统、顶级算力、极致安全。同时，通过与华为、宁德时代等头部企业的深度合作，岚图汽车将持续深化在智能化、三电系统等领域的创新布局。

在中国品牌日的聚光灯下，创新不仅是技术突破的锐气，更是品牌向上的底气。岚图汽车方面表示，公司正以“一张蓝图绘到底”的坚持，为中国汽车工业转型升级提供可复制的创新范式。

(责编：董童、李源)

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