打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

岚图：以创新破局 新能源赛道跑出发展“加速度”

2025年05月10日08:24 | 来源：人民网
小字号

5月10日，第九个“中国品牌日”盛大启幕。新能源浪潮正以前所未有的力度重塑全球汽车产业的宏伟蓝图。今日之中国品牌，正以创新为羽翼、品质为基石，向世界展示“中国智造”的非凡魅力与硬核实力。

岚图汽车，作为东风汽车集团旗下的高端智慧新能源品牌，它以全栈自研的技术底蕴、精准的用户洞察以及前瞻的全球化战略视野，为全球新能源出行产业注入了勃勃生机与全新动能。

岚图汽车第20万辆整车——全新岚图梦想家荣耀下线。（受访者供图）

岚图汽车第20万辆整车——全新岚图梦想家下线。（受访者供图）

创新DNA：从“成熟车企”到“造车新实力”的时代蜕变

岚图汽车，自诞生之日起便肩负着东风集团品牌向上、探索自主品牌发展新路径的双重历史使命。其开创了“成熟车企+造车新势力”的融合创新模式，既拥有传统车企深厚的产业链底蕴与可靠性优势，又兼具新势力的灵活机制与用户思维。这种独特的模式，让岚图在短短五年间便跃居行业前列，成为国内首个累计产量突破20万辆的央企高端新能源品牌。

相较于传统车企转型的“大象转身”，岚图以扁平化的创新管理体制机制和用户型科技企业定位，实现了从市场洞察到产品落地的快速响应；对比新势力品牌，其依托央企资源禀赋，在技术验证、供应链整合及服务覆盖上形成差异化竞争力。岚图汽车2025年4月销量达10019辆，同比激增150%，连续两月稳居“万辆俱乐部”，1-4月累计销量达36053辆，同比增长77%，展现出强劲的市场爆发力。

而销量高速增长背后，彰显出岚图行业领先的技术竞争优势，体现出岚图产品在充分满足用户出行需求方面的努力。

岚图发布首个轴向磁通电机。（受访者供图）

岚图发布首个轴向磁通电机。（受访者供图）

技术创新：全栈自研构筑护城河

面对汽车产业百年变局，岚图汽车坚定不移实施“核心技术全栈自研可控”战略，在新能源与智能化领域构建起技术护城河。

2021年岚图推出第一款自研量产空簧+CDC，打破合资技术垄断；2021年首发2000MPa高强度笼式车身，以及电池三维隔热墙技术；2023年通过1000J底球冲击测试；2024年首发高性能三合一电驱、CLTC效率92.5%；开发兆瓦级充电技术，最大支持8C快充、峰值功率1000kW。

2025年春季技术发布会上，岚图汽车正式发布L3级智能架构“天元智架”引发行业高度关注。该架构集成青云L3级智能安全行驶平台与鲲鹏L3级智能安全驾驶系统两大核心技术集群。打造了轴向磁通电机、分布式电驱、线控转向、线控制动、后轮转向、全主动悬架等先进技术，实现由电控架构向智能架构的跃迁。

其中，岚图攻克13大技术难题，打造出的轴向磁通电机，单电机峰值扭矩680N·m，填补了国内在乘用车领域轴向磁通电机的空白，实现了中国高性能电机技术的新突破。

产品焕新：持续“听劝”满足用户出行全场景

基于技术底座的坚实支撑，岚图汽车已构建起覆盖SUV、MPV、轿车三大品类布局，成为目前中国市场拥有最完整产品矩阵的新能源车企，致力于充分满足用户全场景出行需求。

岚图FREE+亮相上海车展。（受访者供图）

岚图FREE+亮相上海车展。（受访者供图）

在今年的上海车展上，作为岚图汽车的开山之作，岚图FREE迎来全面焕新，历经四年磨一剑，以超5亿元投入达成1366项产品升级的岚图FREE+正式亮相，新车首搭乾崑智驾HUAWEI ADS 4及鸿蒙座舱HarmonySpace 5系统。从外观到内饰、从舒适到安全和驾控体验全面升级，志在冲击中大型新能源SUV市场TOP3。

而在35万元以上的高端MPV市场，岚图梦想家取得连续多月斩获新能源MPV全国销量冠军的佳绩；在此基础上，为满足高端用户的个性化需求，岚图汽车基于高定平台为用户打造的高端四座MPV——岚图梦想家山河，以全域智能、极致安全和全维舒适重新定义了四座豪华MPV出行标准。

生态革新：书写中国品牌发展新篇

在技术创新与产品突破的基础上，岚图汽车加速推进全球化战略。2024年北京车展期间发布的Let's VOYAH“共岚图”出海战略，目前已进入挪威、芬兰、丹麦、荷兰、西班牙等欧洲市场，并在波兰、保加利亚、捷克等“一带一路”共建国家和地区建立销售网络；5月9日，岚图品牌在阿联酋隆重发布，正式进入中东市场，岚图FREE、岚图梦想家同步开启销售。岚图汽车始终坚持“高价值出海”，并从“产品出海”向“文化出海”“品牌出海”转变，助力中国汽车品牌全球发展打造良性闭环生态。

全球化征程中，岚图汽车坚持“中国文化的世界表达”。从品牌LOGO设计灵感源自《庄子·逍遥游》，到产品中融入“淡、静、雅”的东方美学理念，岚图汽车以文化自信构建品牌差异化竞争力。近年来，中国设计更是被越来越多的国际机构所认可，岚图品牌多次获国际大奖就是很好的证明。

岚图坚持自主创新，走有中国品牌特色的原创设计之路，同样可以收获成功和世界认可，蹚出了一条属于中国品牌自己的成功道路。

2025年，岚图汽车All in智能化，将迎来主力产品焕新与全新车型密集发布期，全力冲刺年销20万辆目标。其中，首款具备L3级有条件智能驾驶能力、天元智架的战略产品，代号“泰山”的岚图首款全尺寸大六座SUV，有望年内正式发布，其拥有超强感知系统、顶级算力、极致安全。同时，通过与华为、宁德时代等头部企业的深度合作，岚图汽车将持续深化在智能化、三电系统等领域的创新布局。

在中国品牌日的聚光灯下，创新不仅是技术突破的锐气，更是品牌向上的底气。岚图汽车方面表示，公司正以“一张蓝图绘到底”的坚持，为中国汽车工业转型升级提供可复制的创新范式。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：构建品牌培育体系 赋能统一大市场建设
　　人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）2025年5月10日是我国第九个“中国品牌日”。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，从高铁飞驰、“天眼”探空、大飞机翱翔，到新能源汽车、智能家电快速发展，科技引领、创新驱动，新质生产力加快形成，更多中国品牌脱颖而出。…
中国质量万里行促进会：以质量夯实品牌硬实力 以品牌提升国际竞争力
　　人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）8日，在第九个“中国品牌日”来临之际，中国质量万里行促进会发布了《中国质量万里行促进会中国品牌日倡议书》（以下简称《倡议书》），倡议以质量夯实品牌硬实力，以品牌提升国际竞争力，让中国创造、中国质量、中国品牌以卓越之姿屹立于世界之林。 坚持质量为本 夯实品牌建设内核 《倡议书》提出，质量是品牌建设的核心命题，是市场经济平稳运行的根本保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部