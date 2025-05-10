原标题：货币政策加大宏观调控强度

为贯彻中央政治局会议精神，进一步实施好适度宽松的货币政策，中国人民银行行长潘功胜近日在国新办新闻发布会上表示，将加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施。其中包括降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元；下调政策利率0.1个百分点，预计将带动贷款市场报价利率同步下行约0.1个百分点。

受访专家普遍认为，此次降息不仅政策利率下降，支农支小再贷款利率、住房公积金贷款利率等也一同降低。这有利于稳定商业银行净息差，同时通过利率传导，有效降低实体经济综合融资成本，巩固经济基本面。

“降低住房公积金贷款利率有助于提振消费。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，降低住房公积金贷款利率0.25个百分点，有助于激发居民住房消费积极性，更好满足住房消费需求，进一步释放刚性和改善性住房需求潜力，支持房地产市场持续健康发展。

此次利率下调后，新发放的住房公积金贷款将执行新的利率，此前已发放的住房公积金贷款利率将在2026年1月1日起下调。以一笔金额100万元、期限30年、等额本息还款的首套个人住房公积金贷款为例，月供将由4136元降至4003元，减少约133元，总利息支出将减少约4.76万元。

同时调整的还有结构性货币政策工具利率。中国银行研究院研究员梁斯认为，结构性降息有利于强化对商业银行的政策激励作用。此次降低利率0.25个百分点，将进一步发挥结构性货币政策工具对商业银行的牵引带动作用，激励商业银行加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的信贷投放。

专家表示，当前经济循环仍然存在堵点，结构性矛盾较为突出，未来货币政策需要更多采用结构性工具，支持扩内需，挖掘新动能，助力经济结构转型和产业升级。

此次降准分为两部分：一部分是针对大型银行和中型银行降准0.5个百分点，可向市场提供长期流动性超过1万亿元；另一部分是完善汽车金融公司、金融租赁公司存款准备金制度，阶段性将其存款准备金率从目前的5%调降至0%。

国家金融与发展实验室特聘高级研究员庞溟说，此次降准可以调整市场流动性结构，相应适当减少短期流动性工具的滚动续作，加大中长期流动性供给，同时降低银行负债成本，增强银行负债稳定性，弱化银行高息揽存动力，压缩非银机构资金空转套利空间。

记者了解到，汽车金融公司、金融租赁公司不属于存款类金融机构，这两类机构直接面向汽车消费、设备更新投资领域提供金融支持，其存款准备金率很早就低于大型银行和中型银行。这次再阶段性大幅降低这些机构的存款准备金率，有利于降低其负债成本，提高负债稳定性，增强对特定领域的信贷供给能力。

2024年10月，为支持资本市场稳定发展，人民银行会同有关部门创设了支持资本市场的两项货币政策工具——证券、基金、保险公司互换便利以及股票回购增持再贷款，起到了提振投资者信心、改善金融市场预期、增强资本市场内在稳定性的重要作用。5月7日，人民银行宣布将两项工具总额度8000亿元合并使用，以提升工具使用的便利性、灵活性，更好满足不同类型机构的市场需求。

“这两项工具内嵌了逆周期调节属性，主要发挥托底作用。”潘功胜表示，它们的作用逻辑和机理，是在资本市场被明显低估时，证券业机构、上市公司和主要股东将会有更强意愿使用两项工具提供的低成本资金去购买股票，从而阻断市场走弱的负向循环。由此建立的内在稳定机制，发挥了两项工具校正资本市场超调、稳定市场预期的作用。（记者 姚进）

(责编：方经纶、杨迪)

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