原标题：迪拜对接多元化需求发展旅游业

当地时间4月28日至5月1日，第32届阿拉伯旅游展（Arabian Travel Market，ATM）在阿联酋迪拜世界贸易中心举办，吸引了来自166个国家和地区的5.5万多名业内人士参展，规模创历史新高。展会期间，迪拜旅游及商业推广局首席执行官伊萨姆·卡齐姆接受经济日报记者采访，介绍了迪拜旅游业发展取得的成就和未来规划，以及加强与中国文化旅游交流合作的举措。

旅游驱动经济增长

作为迪拜经济和旅游部下属机构，迪拜旅游及商业推广局负责迪拜酋长国的品牌推广、宣传和营销。伊萨姆介绍，近年来，迪拜旅游业持续取得卓越成就，巩固了其作为全球领先旅游目的地的地位。数据显示，2024年，迪拜共接待了1872万名国际过夜游客，同比增长9%，刷新了2023年创下的1715万人的历史纪录。2025年一季度，迪拜旅游业继续保持上升势头，接待了531万名国际游客，同比增长3%。此外，迪拜也吸引了大量全球旅游领域的投资。有研究数据显示，2024年上半年，迪拜在全球旅游领域吸收外国直接投资中位列第一。

迪拜的国际影响力不断提升。2024年，迪拜在“世界旅游大奖”（World Travel Awards）中获评“全球领先购物和会展目的地”。迪拜的美食也获得国际认可。2024年发布的第三版《迪拜米其林指南》共收录106家餐厅，涵盖35种菜系，较2023年增长18%。在“2025中东和北非50佳餐厅榜单”中，迪拜有19家餐厅入选，并包揽前三名。

迪拜被公认为全球最安全、最现代化的城市之一。2024年Numbeo“全球城市安全指数”排名中，迪拜位列全球前五。2023年，金融服务提供商瑞米特利（Remitly）将迪拜评为“全球最适合移居的城市”。2024年，在房地产咨询公司戴维斯（Savills）发布的“高管游牧指数”中，迪拜被评为“全球最适合远程工作者居住的城市”。

在迪拜，旅游业和酒店业在促进就业方面发挥了重要作用。迪拜旅游学院作为迪拜经济和旅游部下属机构，为提高阿联酋本土及国际学生在旅游业相关岗位的就业参与度作出了关键贡献。学院推出中东首个餐饮运营类学徒项目，为不断壮大的餐饮业输送专业人才。

伊萨姆认为，迪拜旅游业的成功归功于多方面的协同努力。迪拜经济议程“D33”（Dubai Economic Agenda D33）制定了清晰而宏大的发展蓝图，该议程旨在巩固迪拜作为全球商业和休闲首选目的地的地位，使其成为世界上最适合旅游、生活和工作的城市之一。这一战略导向在推动旅游业创纪录增长方面发挥了重要作用。

跨部门协作同样功不可没。公私部门之间强有力的合作关系，促进了战略创新、基建升级、人才引进和市场多元化发展。这些举措不仅提高了城市的竞争力，还吸引了更多的国际游客，巩固了旅游业作为经济增长关键驱动力的作用。

另一关键因素在于迪拜对游客多元化需求的把握。迪拜经济和旅游部在中国设有5个代表处，持续洞察中国游客日益变化的旅游偏好与消费习惯。这种以客户满意度为核心的策略，为打造符合游客期待的定制化体验提供了重要保障。

富有创意的战略性推广活动也持续强化迪拜的国际旅游认知度。这类推广不仅提升了迪拜的知名度，也进一步强化了其作为“必游之地”的地位。

提升城市竞争力

伊萨姆谈到，迪拜为旅游业未来发展制定了宏伟蓝图，重点聚焦多个关键领域，以不断提升城市的全球竞争力，吸引更多国际游客。凭借稳健的经济基础和友好的营商环境，迪拜持续吸引大量资本注入，有力推动了旅游业的蓬勃发展，例如，杰贝阿里棕榈岛和迪拜南城区等新兴区域的开发正是这一承诺的有力体现。这些规划中的活力新区将打造涵盖多元业态的综合性旅游目的地。

为助力旅游业发展，迪拜正在推进一系列大型基础设施项目。迪拜世界中心，又称阿勒马克图姆国际机场（DWC），在全面启用后将成为全球最大的机场，年旅客吞吐量预计将达2.6亿人次。迪拜地铁蓝线也正在扩建中，线路延伸段30公里，设有14个站点，与《迪拜2040城市总体规划》保持一致，旨在支持将迪拜打造为“20分钟城市”的倡议。此外，截至2025年一季度，迪拜共有832家酒店153721间客房，接待能力持续扩容。

多元化的营销活动与内容合作在突出迪拜丰富的文化遗产、自然美景和多样化的体验方面至关重要。迪拜旅游战略的另一基石是与公私营部门建立战略合作关系，以提升游客体验，巩固迪拜作为世界领先旅游目的地的地位。在中国市场，迪拜经济和旅游部已与华为、腾讯、阿里巴巴、携程等中国领军企业建立了长期稳固的战略合作关系。这些合作不仅助力迪拜成为中国游客的首选目的地之一，也确保迪拜在全球市场上始终保持竞争优势。

深化“欢迎中国”战略

谈及阿拉伯旅游展，伊萨姆表示，ATM在全球旅游业中发挥着至关重要的作用，是迪拜最具影响力的国际旅游盛会之一。展会汇聚了来自航空、科技、休闲旅游、商务差旅及媒体等多个领域的代表，为建立网络、知识交流与业务拓展搭建了宝贵的平台，营造了一个对行业发展至关重要的协作环境。今年展会期间，来自中国的代表团参与了特邀买家计划。

今年ATM的主题为“全球旅游：通过增强连通性发展未来旅游业“，聚焦正在重塑旅游业未来的变革力量。ATM正成为加强全球旅游的纽带、推动行业进步的重要催化剂。

伊萨姆表示，迪拜已经全面实施“欢迎中国”战略，以满足中国游客不断变化的需求。该战略包含多项便利措施：为中国游客提供最长可停留90天的免签入境政策；在全市购物中心、酒店及交通系统接入微信、支付宝、银联等中国主流支付方式，并广泛设置中文指引标识。

目前，迪拜已开通与中国15个城市的直飞航线，其中包括阿联酋航空将于今年7月正式开通的深圳—迪拜直飞新航线。与此同时，迪拜经济和旅游部持续打造丰富多元的文化活动，例如已将中国春节纳入“迪拜日历”，并开展覆盖全城的精彩活动。

为吸引更多迪拜游客赴华旅游，迪拜经济和旅游部积极支持“你好！中国”等官方活动，并诚邀中国文化和旅游部、各地方文旅推广机构在迪拜举办推介活动和路演，展示中国目的地与文旅资源。中阿互免签证政策，包括中国为阿联酋公民提供最长240小时的过境免签政策，极大提升了外国游客的出行便利性。

伊萨姆谈到，迪拜经济和旅游部将持续深化“欢迎中国”战略，加强在文化和旅游领域的交流。具体举措包括与中国在线旅游平台、重要社交媒体以及主流媒体展开合作，不断提升迪拜在中国市场的知名度与用户参与度，相信这一系列举措将持续推动中国游客数量的增长。（记者 李学华）

(责编：方经纶、杨迪)

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