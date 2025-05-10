原标题：气象专家：南方强对流天气由江淮气旋引起

◎本报记者 付丽丽

最近两天，我国南方地区暴雨不断。据中央气象台预报，今明两天南北方均将有明显降雨出现，今天南方地区进入降雨最强时段，大到暴雨区范围广、局地强度大。中央气象台5月8日6时升级发布强对流天气黄色预警。

中央气象台首席预报员徐珺介绍，8日至9日，江南、华南、江淮等地部分地区有大到暴雨、局地有大暴雨，部分地区伴有8—10级雷暴大风或冰雹等强对流天气，局地风力可达11级以上。

“此次过程主要由东移加强的江淮气旋引起。往年同期出现过类似的过程，但这次强度明显较强。”徐珺说。

很多公众疑惑，近期南方多地频繁出现强对流天气，是否存在异常？对此，中国气象服务协会会长许小峰认为，从季节规律来看，每年4月底、5月初，南方强对流天气便开始进入活跃期，冷暖空气在西南、华南区域交汇，不同性质的气团在交界处相互作用，出现此类天气属于正常现象，符合季节特点。随着季节推进，到6—7月份梅雨季节时，强对流天气活跃区域会转移至长江流域。

今年的强对流天气似乎格外引人关注。许小峰指出，2023年和2024年全球平均气温屡创新高，我国也不例外。在全球变暖的大背景下，大气中能量增多，大气波动性增强，使得不同类型天气交替更为剧烈，极端天气更容易出现，如冷暖交替、旱涝急转、大风、暴雨、冰雹等强对流天气频发。

徐珺说，此次南方强对流天气过程可能影响交通运输、农业生产，带来的地质灾害风险和洪水风险较高，相关部门应加强城市运行、交通运输等安全管理和低洼农田的田间管理，防范局地强降雨可能引发的山洪、地质灾害和中小河流洪水。湖南、江西、广西等地需重点关注雷暴大风、冰雹等强对流天气对户外活动、田间作业和临时搭建物等造成的安全风险。

值得注意的是，受冷空气、低涡和南风水汽输送的共同影响，华北等地也将出现明显降雨和强对流天气。中央气象台预计，8日下午至9日，内蒙古中部、华北、黄淮以及东北等地有小到中雨，华北中北部部分地区有大雨、局地暴雨；河南东部、山东等地伴有8—10级雷暴大风或冰雹。

徐珺表示，北方这场降雨将改善部分干旱地区土壤缺墒情况。目前，河北南部、山西西南部、河南西部、陕西关中、安徽西北部等冬麦区土壤墒情较差，存在不同程度农业干旱。8日至9日，河北中东部、河南南部和苏皖北部有中雨以上量级降水，土壤缺墒状况将得到改善。但其余旱区基本没有降水，农业干旱持续。

徐珺强调，此次南方强对流天气强度和影响更强，短时强降水、雷暴大风或冰雹强度更大；北方地区强对流则较为分散，短时强降水、雷暴大风虽然都可能会出现，但整体强度不及南方。（记者 付丽丽）

(责编：方经纶、杨迪)

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