原标题：国家市场监管总局： 全链条监管护航特种设备安全

“此次发布的制度和措施紧密衔接、互为支撑，进一步完善了特种设备事前事中事后的全链条监管体系，标志着我国特种设备安全监管迈向更高水平。”在国家市场监管总局日前召开的“守护安全，创新发展，加强特种设备全链条监管”专题新闻发布会上，该局特种设备局副局长周亮说。

围绕如何加强特种设备全链条监管，国家市场监管总局近日印发了《市场监管总局关于试行特种设备安全沙盒监管制度的通告》《缺陷特种设备召回管理规则》（以下简称《规则》）《市场监管总局办公厅关于印发场（厂）内专用机动车辆使用安全治理等三个行动方案的通知》系列文件。

具体来讲，周亮介绍，实施沙盒监管制度，强化事前监管。当前，我国特种设备产品不断向高端化、智能化、绿色化方向发展，新材料、新技术、新工艺不断应用，传统监管方式只要求产品在实验室验证，难以充分暴露真实场景下的风险，且缺乏过程跟踪。为此，国家市场监管总局借鉴国际沙盒监管理念，结合国内汽车等领域试点经验，推出特种设备安全沙盒监管制度，旨在划定“安全试验区”，允许企业在可控范围内试制试用，并同步监测风险、消除隐患，实现技术创新与安全监管的动态平衡。例如，对于尚未制定安全技术规范标准的锅炉新材料、电梯制造新技术，可将其纳入沙盒监管，并在某一特定区域先进行试制试用，证明其安全后正式应用。

同时，开展专项隐患排查整治，强化事中监管。针对旅游观光车辆、叉车使用过程中，锅炉安装使用过程中的违章作业、设备超期未检等违法行为，以及客运架空索道恶劣天气条件下的安全风险防控等问题，国家市场监管总局集中部署开展专项治理行动，要求相关单位，进一步完善管理制度，强化人员培训，加强设备维护与检验。在企业自查整改的基础上，市场监督管理部门将开展执法监督检查，严厉打击无证作业、设备超期未检等违法行为。

完善召回制度，强化事后监管。周亮表示，截至2024年底，我国特种设备数量达2294.18万台，另有气瓶3.18亿只、压力管道117.48万公里。存在缺陷的特种设备不仅威胁人民生命财产安全，而且可能对生态环境造成巨大破坏。《规则》明确，特种设备生产单位是缺陷特种设备召回的责任主体。特种设备及其安全附件、零部件等存在同一性缺陷的，生产单位应当立即依法实施召回。召回流程包括停止产品销售、发出召回通知、制定召回计划、发布召回公告、实施召回等环节。《规则》的实施，将有利于倒逼生产企业落实主体责任，提升设计制造质量。（记者付丽丽）

(责编：方经纶、杨迪)

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