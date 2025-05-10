原标题：解锁“舌尖产业”的创新密码

作为传统农业区，河南正从“中原粮仓”向“国人厨房”转变。在这一背景下，粮食生产大县驻马店市遂平县立足农业资源优势，加强农产品精深加工，推进科技创新驱动的产业革命。遂平县做足做活“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”大文章，推进农产品加工业转型升级、延链增值，走出一条独具特色的现代化农业高质量发展之路。日前，科技日报记者深入遂平县探访，解码这座豫南小城发展县域经济的创新密码。

科技赋能：味觉经济“强起来”

记者走进遂平县先进制造业开发区，在思念食品（遂平县）有限公司（以下简称“遂平思念”）生产车间看到，一颗颗珠圆玉润的汤圆在自动化生产线上经过制作、成型、包装等工序成为商品，而工人们各司其职，热火朝天地忙生产、赶订单。

“‘柿柿如意’黑芝麻汤圆上市不到两个月，销售额就破亿元。现在这个单品依然火爆，公司正开足马力生产，全力保障订单交付。”遂平思念行政经理王莉说。

“我们的地库已实现全无人化操作，库内众多大屏幕实时展示着库内温度、货物信息、电量状态等关键数据。通过屏幕显示，货物的名称、生产进度以及转运环节一目了然，使整个生产与转运过程的无缝衔接。”王莉边走边向记者介绍。

在生产车间二楼走廊尽头，一块巨大的电子显示屏吸引了记者目光，屏幕上密密麻麻地显示着订单的发运情况、客户名称、数量等信息。“这些数据实时更新。”王莉说，凭借实时数据流，公司能及时了解各个环节的工作进度和质量，从而做出相应调整和优化。

近年来，遂平思念积极投身数字化转型浪潮，运用互联网、大数据、物联网等前沿科技，以及关键智能制造技术、高端装备和工业软件系统，构建起一套全新技术生态。公司从线上办公、生产控制、存储管理到成本控制等各个环节，全面实现数字化、可视化升级，打造出一条高效、透明的智能生产线，极大地提升了产品交付能力和响应速度。

在遂平县，这样的企业还有很多。遂平县科技局局长李金凤介绍，作为全国食品工业强县，遂平县近年来以科技创新为核心驱动力，推动速冻食品、粮油加工、烘焙制品等产业集群向智能化、绿色化、高端化迈进。通过培育遂平思念、正康粮油、大拇指食品等重点企业，构建“原料基地+中央厨房+物流配送”全产业链模式。

服务优化：创新动能“活起来”

距离遂平思念不远处，是华洋饮品（遂平）有限公司（以下简称“遂平华洋”）的厂区。在遂平华洋生产车间，“华洋1982”汽水等饮品正在全自动传送带上列队前行，依次完成灌装、封盖、贴标等工序。机械臂精准抓取成品，装箱码垛一气呵成，传送带将成箱饮品输送至仓储区，整个生产过程高度自动化。

在一座挑高9米的立体仓里，华洋汽水、华洋椰子等各式饮品整齐堆放。装卸工人操控叉车在饮品堆间穿行，有条不紊地装卸货物。十几辆大型货车排成一条线停靠在仓库旁，等待着装载完毕后启程前往全国各地。

华洋饮品系列汽水项目总投资12.6亿元，项目于2023年9月开工建设，目前已建成并投产2条每小时产能达4万瓶的玻璃瓶饮料生产线，以及2条每小时产能达2.4万瓶的无菌饮料生产线。“2025年，公司计划新增2条每小时产能达3.6万瓶的无菌饮品生产线。项目全部达产后，预计年产值将超100亿元，贡献税收1亿元，带动就业2000余人。”遂平华洋总经理杨浩然说。

遂平华洋的迅速发展，离不开政务服务的托举。“遂平县积极协调各职能部门，助力我们以最快速度投资生产，仅用7天时间帮助我们高效完成了规划许可、不动产办理等手续，为企业抢占发展先机奠定了基础。”杨浩然说。

“我们让政务服务从‘窗口’走向‘车间’，在辖区内开展‘三送三促’遍访企业活动，给企业送政策、送技术、送服务，促创新平台建设、促科技成果转化、促创新能力提升。我们还组建‘流动科技服务站’，把‘办公桌’搬到一线，把‘保姆式’服务送到企业，为企业提供科技企业孵化、项目申报、科技研发、创新平台、知识产权五大类12项贴心服务，实现全链条、全流程、全方位上门服务。”李金凤说。

李金凤介绍，遂平县还构建多层次科创人才体系，动态优化科技特派员队伍，全年选聘省、市、县三级特派员24人，开展培训服务60余场；稳步推进“科技副总”计划，成功引入来自河南工业大学、河南中医药大学等高校院所的6名专家到遂平企业就职；借助招才引智大会契机，柔性引进院士1名、博士16名，构建起“特派员+副总+高端人才”的立体化支撑格局。

集群效应：产业链条“连起来”

今麦郎（遂平）食品产业园由世界制面业前三强、国家级农业产业化重点龙头企业今麦郎集团投资建设。集团总部位于河北省邢台市，产业园2016年落户遂平，项目总投资75亿元，用地1100亩。

今麦郎选择布局遂平县，看中的是该县发展食品加工主导产业的清晰定位、丰富资源、优势集群，以及完备的基础设施条件。“产业园促进周边形成完整产业链，利用驻马店、遂平农业优势，采用订单农业方式，与多家农业种植大户、农业合作社、农产品加工机构深度合作。从小麦、蔬菜种植，到面粉、脱水蔬菜加工，再到外包装加工，产业园将不断延长企业上下游产业链，为驻马店国际农产品加工产业园的建设作出积极贡献。”今麦郎（遂平）食品产业园负责人展坤鹏说。

目前，遂平县以中国（驻马店）国际农产品加工产业园为核心，构建起食品加工产业链协同发展的产业格局：依托五得利、克明面业等企业，年加工小麦超500万吨；形成正康粮油、中花粮油等企业带动的百亿级产业集群，年处理油料作物150万吨，高附加值产品占比提升至35%；规划建设预制菜产业园，引入中央厨房、冷链物流配套，预计2028年预制菜产值突破50亿元。

遂平县委书记李振南介绍，遂平县用科技创新破解了农业县的转型密码。政务改革与产业升级同频共振，传统技艺与现代科技交融共生，这座豫南小城正书写着县域经济高质量发展的创新答卷。（记者 张毅力）

(责编：方经纶、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经