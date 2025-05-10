4月份CPI同比下降0.1%
2025年05月10日10:51 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电（记者潘洁）国家统计局10日发布数据显示，4月份，受国际油价下行影响，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.1%；扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.5%，涨幅保持稳定。
国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析指出，4月份，能源价格同比下降4.8%，降幅比上月扩大2.2个百分点。其中汽油价格下降10.4%，影响CPI同比下降约0.38个百分点，是带动CPI同比下降的主要因素。
统计数据显示，4月份，食品价格同比下降0.2%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.3%。服务中，家政服务、养老服务和教育服务价格分别上涨2.5%、1.4%和1.2%，涨幅总体稳定。扣除能源的工业消费品价格上涨0.4%，其中金饰品价格上涨35.8%，服装、通信工具价格分别上涨1.5%和1.0%。
1至4月平均，全国居民消费价格指数比上年同期下降0.1%。
(责编：袁勃、牛镛)
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